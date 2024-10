ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、『PEANUTS』の「スヌーピー」IH用焼け焦げ防止マット 同柄2枚セットを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」IH用焼け焦げ防止マット 同柄2枚セット

価格:3,290円(税込)

1枚サイズ:径約24cm、厚さ約0.04cm

耐熱温度:約250℃

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

IHの焼け焦げをかわいくガードしてくれる「スヌーピー」のIH用焼け焦げ防止マットが、2枚セットで登場!

ガラス繊維入りなので歪みや縮みの心配がなく、シリコーン製でピタッと密着してズレにくいのが特長です。

調理グッズをいっぱい持ったエプロン姿の「スヌーピー」に思わず笑顔がこぼれる、お茶目なデザイン。

IHクッキングヒーターの見た目が悪くなる焦げ付きを防ぐためのマットです。

マットは、吹きこぼれなどで汚れても水洗い可能です!

IHにマットを敷いた場合でも、加熱への大きな影響はありません。

炒め物や煮物など、さまざまな料理に気にせず使えます☆

IHクッキングヒーターの美しさをかわいらしく守ってくれる、「スヌーピー」のマット。

「スヌーピー」IH用焼け焦げ防止マット 同柄2枚セットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

