セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 & you マスコットVol.2を紹介します!

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 & you マスコットVol.2

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年に公開から10周年を迎えた、ディズニーアニメーション映画『ベイマックス』

『ベイマックス』公開10周年にあわせ、セガプライズから“& you(アンドユー)”マスコットが展開されています。

10月からのVol.2として「ベイマックス2.0」「モチ」「ゴー・ゴー」「ハニー・レモン」がラインナップ☆

ベイマックス2.0

「ヒロ」が作ったスーツを装着している「ベイマックス2.0」のマスコット。

普段の表情とは異なる、キリっとした表情もポイントです。

モチ

鈴をあしらった首輪を着けた、三毛猫「モチ」のマスコット。

にっこりと笑っているようなかわいい表情に癒やされます。

ゴー・ゴー

「ヒロ」の兄「タダシ」の大学の友人「ゴー・ゴー」は、トレードマークのリストバンドをつけた姿で登場。

パープルのメッシュをあしらった、特徴的な髪の毛もしっかり再現されています。

ハニー・レモン

黄色の洋服を着用し、赤い眼鏡をかけた「タダシ」の大学の友人「ハニー・レモン」

ほんのりピンク色に染まったほっぺと、ぱっちりとした大きな目もポイントです。

『ベイマックス』公開10周年にあわせてラインナップされる、“& you(アンドユー)”デザインのマスコット第2弾。

セガプライズの「ベイマックス」 & you マスコットVol.2は、2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手足を自由に動かせる”& you”マスコット!セガプライズ ディズニー『ベイマックス』グッズ appeared first on Dtimes.