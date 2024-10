セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 & you マスコットVol.1を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 & you マスコットVol.1

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約7×5×12cm

種類:全4種(ベイマックス、ヒロ、ワサビ、フレッド)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー映画『ベイマックス』の公開10周年にあわせて、登場キャラクターがセガプライズの“& you(アンドユー)”デザインマスコットに登場。

Vol.1にはケアロボットの「ベイマックス」と主人公の「ヒロ」、そして「ヒロ」の兄「タダシ」の仲間「ワサビ」と「フレッド」がラインナップされます!

それぞれの特徴を、手足が自由に動かせる“& you”ならではのタッチでしっかり再現。

集めて飾りたくなる、フォトジェニックなマスコットたちを紹介していきます☆

ベイマックス

優しいケアロボットの「ベイマックス」

真っ白な身体と特徴的な顔が再現され、マスコットサイズでも優しい雰囲気が伝わってきます。

ヒロ

兄「タダシ」が作った「ベイマックス」によって、閉ざした心をほぐし、気力を取り戻す少年「ヒロ」

ほんのりピンク色に染まったほっぺや大きな瞳、無造作なヘアスタイルが印象的です。

ワサビ

「ヒロ」を心配する、「タダシ」の研究仲間のひとりである「ワサビ」

特徴的なドレッドヘアやおおらかな雰囲気の表情がポイントです☆

フレッド

「フレッド」も「タダシ」の研究仲間として登場するキャラクター。

怪獣好きで、怪獣の着ぐるみが手放せない「フレッド」らしく、服装にも怪獣をイメージしたモチーフが取り入れられています!

Vol.1には「ベイマックス」「ヒロ」「ワサビ」「フレッド」の4種類がラインナップ。

セガプライズの『ベイマックス』 & you マスコットVol.1は、2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 様々なポーズがとれるヒロたち全4種!セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 & you マスコットVol.1 appeared first on Dtimes.