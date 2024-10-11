公明党は１１日、衆院選の自民党公認候補３３人を対象とした第３次推薦を決めた。

派閥裏金事件で収支報告書に不記載があり、自民が比例代表との重複立候補を認めない武田良太元総務相ら１０人も含まれる。

これにより、公明が推薦した「裏金」候補は、自民が非公認とした２人も含め、計２８人となった。３３人の顔触れは次の通り。（敬称略、※は自民が重複立候補を認めない候補）

栃木２区 五十嵐清▽埼玉２区 新藤義孝▽埼玉８区 柴山昌彦※▽埼玉９区 大塚拓※▽埼玉１２区 野中厚▽千葉５区 英利アルフィヤ▽千葉６区 渡辺博道▽千葉７区 斎藤健▽千葉１０区 小池正昭▽千葉１１区 森英介▽千葉１３区 松本尚▽千葉１４区 高橋恭介▽東京１０区 鈴木隼人▽新潟５区 高鳥修一※▽長野１区 若林健太※▽長野５区 宮下一郎※▽愛知７区 鈴木淳司※▽愛媛２区 井原巧※▽福岡６区 鳩山二郎▽福岡１１区 武田良太※▽佐賀１区 岩田和親▽長崎２区 加藤竜祥※▽熊本３区 坂本哲志▽熊本４区 金子恭之▽大分１区 衛藤博昭▽大分２区 衛藤征士郎※▽大分３区 岩屋毅▽宮崎２区 江藤拓▽鹿児島１区 宮路拓馬▽沖縄１区 国場幸之助▽沖縄２区 宮崎政久▽沖縄３区 島尻安伊子▽沖縄４区 西銘恒三郎。