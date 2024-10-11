　公明党は１１日、衆院選の自民党公認候補３３人を対象とした第３次推薦を決めた。

　派閥裏金事件で収支報告書に不記載があり、自民が比例代表との重複立候補を認めない武田良太元総務相ら１０人も含まれる。

　これにより、公明が推薦した「裏金」候補は、自民が非公認とした２人も含め、計２８人となった。３３人の顔触れは次の通り。（敬称略、※は自民が重複立候補を認めない候補）

　栃木２区　五十嵐清▽埼玉２区　新藤義孝▽埼玉８区　柴山昌彦※▽埼玉９区　大塚拓※▽埼玉１２区　野中厚▽千葉５区　英利アルフィヤ▽千葉６区　渡辺博道▽千葉７区　斎藤健▽千葉１０区　小池正昭▽千葉１１区　森英介▽千葉１３区　松本尚▽千葉１４区　高橋恭介▽東京１０区　鈴木隼人▽新潟５区　高鳥修一※▽長野１区　若林健太※▽長野５区　宮下一郎※▽愛知７区　鈴木淳司※▽愛媛２区　井原巧※▽福岡６区　鳩山二郎▽福岡１１区　武田良太※▽佐賀１区　岩田和親▽長崎２区　加藤竜祥※▽熊本３区　坂本哲志▽熊本４区　金子恭之▽大分１区　衛藤博昭▽大分２区　衛藤征士郎※▽大分３区　岩屋毅▽宮崎２区　江藤拓▽鹿児島１区　宮路拓馬▽沖縄１区　国場幸之助▽沖縄２区　宮崎政久▽沖縄３区　島尻安伊子▽沖縄４区　西銘恒三郎。　