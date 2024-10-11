µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Íè¤Æ¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¡×¡¡Ã»´ü·èÀï¤Ï¡ÖÉÝ¤µ¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¡×
¡¡12Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°3¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤·¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ö¤È¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£DeNA¤âÂÇÀþ¤¬¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÅÀÆþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£
¡¡16Æü¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ã»´ü·èÀï¤ÎÉÝ¤µ¤ÏËÍ¼«¿È¤â²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÀº°ìÇÕ¡¢¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ûÌî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÊý¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀï¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÇÉ¬¤º¤½¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤òÂç»ö¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£