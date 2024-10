様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

ケイウノから「ミッキーマウス」の刺繍があしらわれたトラベルジュエリーケースが1000点限りの数量限定で販売されます☆

ケイウノ ディズニー「ミッキーマウス」Mickey MouseTravel Jewelry Case -Black-

価格:6,600円(税込)

発売日:2024年10月18日(金)

サイズ:横11.7cm、 縦7cm、高さ2cm

限定数量:1000点

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ公式サイトはこちら

ケイウノより、「ミッキーマウス」デザインのトラベルジュエリーケースが登場!

「さりげなミッキー」をテーマに、ブラックカラーをベースにしたシンプルでマニッシュなケイウノオリジナルデザインです。

やわらかなフェイクレザー生地に「ミッキーマウス」の姿が黒の刺繍でほどこされ、ズボン部分のみ赤糸でチャームポイントになっています。

収納部分には、ネックレスやリングの収納に便利な留め具に加え、小さなポケットが2つ、大きなポケット1つ付き。

性別を問わず使いやすい、手のひらに収まるミニサイズのトラベルジュエリーケースが、1000点限りの数量限定で販売されます☆

ケイウノが贈る「ミッキーマウス」のアイコンジュエリーコレクション

2024年、ウォルト・ディズニー・ジャパンが発信する大人向けの新しいライフスタイルライン「さりげなミッキー」がスタート。

ケイウノでは、ハーフエタニティリングや一粒ダイヤモンドのネックレスなど、「ミッキーマウス」のアイコンをそっと忍ばせた、きらめくジュエリーが豊富に展開されています。

ライフスタイルライン「さりげなミッキー」シリーズに、トラベルジュエリーケースが仲間入り。

ケイウノのディズニー「Mickey MouseTravel Jewelry Case -Black-」は、2024年10月18日(金)より発売です☆

