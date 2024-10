ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」の寝具ライン「gelato pique Sleep」からディズニーデザインの 「Lucifer & Nana COLLECTION」が登場。

ディズニーアニメーション映画『シンデレラ』と『ピーター・パン』のストーリーに登場する「ルシファー」と「ナナ」をデザインしたピローケースやマルチカバーなど、全12種がラインナップされます☆

gelato pique(ジェラート ピケ)ディズニー「Lucifer(ルシファー)& Nana(ナナ)COLLECTION」

発売日:2024年10月18日(金)12:00

販売店舗:ジェラート ピケ 表参道ヒルズ店、ルミネ有楽町店、グランツリー武蔵⼩杉店、ラゾーナ川崎プラザ店、ららぽーと海老名、レイクタウン kaze店、TOKYO-BAY店、万代ビルボードプレイス店、ルクア⼤阪店、ららぽーと堺店、ららぽーと福岡店、ジェラート ピケ公式オンラインストアほか

ディズニーアニメーション映画『シンデレラ』に登場する、憎めない顔が特徴の猫「ルシファー」と、映画『ピーター・パン』に登場するダーリング家の愛犬「ナナ」のコレクション「Lucifer & Nana COLLECTION」が新登場。

映画のワンシーンに登場する2匹の表情豊かなアートをジャガードで仕上げたマルチカバーやピローケースなどが展開されます。

さらに柔らかな素材のぬいぐるみ風のクッション、愛くるしい表情のアイマスクなど、お部屋が一気にかわいらしくなる雑貨など全12種がラインナップ☆

Lucifer(ルシファー)/Nana(ナナ)「ジャガードピローケース・ジャガードマルチカバー」

グッズ名・価格:

・ジャガードピローケース 6,380円(税込)

・ジャガードマルチカバー 13,640円(税込)

カラー:

・ルシファー:ブルー/フリー

・ナナ:ピンク/フリー

映画のワンシーンを切り取ったようなデザインをジャガードで大胆に表現したマルチカバーとピローケース。

さらっとした軽い肌触りが特徴の’エアリーモコ’が使用されています。

Lucifer(ルシファー)/Nana(ナナ)「アイマスク」

価格:各4,290円(税込)

カラー:

ルシファー:グレー

ナナ:ベージュ

サイズ:フリー

むすっとした憎めない顔が特徴の「ルシファー」と、ヘッドドレス姿がかわいい「ナナ」の耳と顔を立体的にデザインしたアイマスク。

ふわふわな肌触りの’ジェラート’、さらりと軽い肌触りの’エアリーモコ’、の異素材ミックスしたデザインです。

さらに「ルシファー」は毛足の長いエコファーも使用し、よりリアルな毛並みが表現されています。

Lucifer(ルシファー)/お昼寝クッション

価格:9,460円(税込)

カラー:グレー

サイズ:フリー

「ルシファー」をモチーフにしたクッション。

両腕が入れられるポケット付きなので、お昼寝クッションとしても使用可能です。

Nana(ナナ)/ポケット付きクッション

価格:9,460円(税込)

カラー:ベージュ

サイズ:フリー

背面にアイス枕や湯たんぽが入る大きなポケットが付いた「ナナ」のクッション。

季節にあわせてより心地よく使用できるのも嬉しいポイントです。

※アイス枕や湯たんぽは別売りです

Lucifer(ルシファー)/Nana(ナナ)「ポンチョ・ルームブーツ」

グッズ名・価格:

・ポンチョ 11,440円(税込)

・ルームブーツ 6,050円(税込)

カラー:

ルシファー:グレー

ナナ:ベージュ

サイズ:フリー

「ルシファー」と「ナナ」の愛くるしい表情を立体的に再現したポンチョと、2匹の足元を表現した、ボリュームのあるルームブーツ。

ルームブーツの足先には毛足の短い’エアリーモコ’、内側はふわふわな’ジェラート’を使用しているので、あたたかな履き心地を楽しめます。

ディズニーアニメーション映画『シンデレラ』と『ピーター・パン』のストーリーに登場する「ルシファー」と「ナナ」のグッズが新たに登場。

gelato pique(ジェラート ピケ)にて2024年10月18日より販売される、ディズニー「Lucifer(ルシファー)& Nana(ナナ)COLLECTION」の紹介でした☆

