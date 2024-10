【第62回 全日本模型ホビーショー】開催日:10月11日~13日(11日は業者招待日)会場:東京ビッグサイト南1、2ホール(東京都江東区有明3-11-1)入場料 当日券:1,200円 前売り券:1,000円 ※中学生以下は無料

アオシマは、10月11日から13日に開催しているイベント「第62回 全日本模型ホビーショー」にて、多数のプラモデル商品を展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、「超獣機神ダンクーガ」の主役機「ダンクーガ」のプラモデルや、同社のキャラクタープラモデル技術を結集して“圧倒的な造形プラモデル”を目指す新たなシリーズ「PLAfig.(プラフィギュア)」より「ゴジラ(2023)」が展示されている。

またそれ以外にも、同社の美少女フィギュアシリーズ「V.F.G.(ヴァリアブルファイターガールズ)」の新作「マクロスΔ VF-31J ジークフリード 美雲・ギンヌメール」や、好みにケモノ度を調整できる同社の新たなプラモデルシリーズ「けもプラ」の原型を展示。

さらに、同社のカープラモデル「楽プラ スナップカー」シリーズより「R35 NISSANN GT-R NISMO Special edition 2022 NISMOステルスグレー/2022 ブリリアントホワイトパール」なども展示している。

「ACKS No. DN-01 1/144 超獣機神ダンクーガ+断空剣オプションパーツセット」

「PLAfig. No. PF-01 ゴジラ(2023)」

「V.F.G. No. MC-17マクロスΔ VF-31J ジークフリード 美雲・ギンヌメール」

「けもプラ」シリーズ

「楽プラ スナップカー R35 NISSANN GT-R NISMO Special edition」各カラーリング

(C) DANCOUGA Partner

(C) TM & (C) TOHO CO., LTD

(C)2015 BIGWEST

(C)2023 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT