■「熱量のすごい方たちと繋がって、輪が広がって、みんなで何かを実現していくってすごく幸せなことだと思います」(高橋海人)

【動画&写真】SKY-HIディレクション高橋海人ソロ曲ティザー&レコーディングショットなど1~9

King & Princeのニューアルバム『Re:ERA』に収録される高橋海人(「高」ははしごだかが正式表記)のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」の作詞・作曲をSKY-HIが担当。グループ公式YouTubeチャンネルでは、その制作風景を収めたティザー映像が公開された。

またアルバムの特設サイトやグループ公式TikTokでは試聴がスタート。グループ公式X(旧Twitter)では、それらの告知や高橋のコメント、レコーディングショットを公開。そしてSKY-HIも、自身の公式Xでコメントを発表した。

「POPSTAR in the KINGDOM」Behind the scenesのティザーでは、高橋が

「日高さん(SKY-HI)にラップを教えてもらおうの回みたいな」

と言うと、SKY-HIが

「そんな感じ!」

「すごいね、一発でできるね」

「ディレクションするとさ、すぐ入んじゃん。スポンジみたいに」

と高橋の出来に感心する。高橋は

「まじすか?日高さんにほめられたい!(っていう一心で)」

と嬉しそう。続けてSKY-HIは高橋へ

「振り付いたほうがうまくなりますね」

「100点、100億点!」

「(飲み込み)早いですね、耳がいい」

という絶賛を送る。それに対し高橋も

「引き出しにいろんなギフトをもらったような(気持ち)」

「ハングリーな気持ちで(レコーディングを)2日間ずっとやっていたから、今は抜け殻状態」

「この2日間で滑舌がよくなった気がする」

と発言している。

なお、この映像「POPSTAR in the KINGDOM」Behind the scenesは『Re:ERA』の初回限定盤Bの特典DVDにフル収録される。

King & Prince公式Xでは、ふたりのレコーディング中のショットを公開し、ティザー映像の解禁や試聴のスタートを告知。

さらに高橋はレコーディング中のショットを添えて

「日高さんと色々なご縁があった上で今回コラボさせていただきました。振り付けもKAITAくんにお願いしたり、熱量のすごい方たちと繋がって、輪が広がって、みんなで何かを実現していくってすごく幸せなことだと思います。また宝物が増えました」

とコメントしている。

またSKY-HIは、自身の公式Xで、SKY-HIスタッフ公式Xをリポストする形でコラボを告知。

「海人くんのプロデュースを手掛けました!マジで楽しかったし最高にカッコいい仕上がりなので、楽しみにしててください!!」

というコメントも添えている。

さらにKing & Prince公式Xが

「タグすらも恐れ多い、、、#SKYHIxKAITO」

というポストすると、SKY-HIがそれをリポストし、

「こちらこそです!リリース楽しみですね!」

と温かいリアクションも見せている。

リリース情報

2024.10.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Re:ERA』

2024.12.11 ON SALE

ALBUM『Re:ERA』

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/

『Re:ERA』特設サイト

https://www.kingandprince6th.jp/