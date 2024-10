Dragon AshとThe BONEZのスプリットツアー<“Straight Up” Tour」のライブ会場で、数量限定販売となるスペシャルCDシングル「Straight Up e. p.>が販売されることが決定した。Dragon AshとThe BONEZがタッグを組んだStraight Upプロジェクトでは、The BONEZにDragon AshのヴォーカリストKjをフィーチャーしたThe BONEZ「Straight Up feat. Kj」、The BONEZのヴォーカリストJESSEをフィーチャーしたDragon Ash「Straight Up feat. JESSE」の配信リリースが行われ、さらに9公演からなる両バンドのスプリットツアーが開催される。

リリース情報

完全限定CDシングル「Straight Up e. p.」

価格:¥3,300(税込)

CD収録曲:

01. Straight Up feat. Kj / The BONEZ

02. Straight Up feat. JESSE / Dragon Ash

03. Never Mind feat. Kj / JESSE

[仕様]

・The BONEZ × Dragon Ash オリジナルバンダナ付属

(バンダナカラー ネイビー、バーガンディ−)

・7インチ・アナログレコードサイズパッケージ(18cmx18cm)

・大型ステッカー封入(12cmx17cm)

※各会場販売枚数に限りがあります。



詳細は、ツアーオフィシャルサイト

https://www.straightup.jp/

完全限定CDシングル「Straight Up e. p.」価格:¥3,300(税込)CD収録曲:01. Straight Up feat. Kj / The BONEZ02. Straight Up feat. JESSE / Dragon Ash03. Never Mind feat. Kj / JESSE[仕様]・The BONEZ × Dragon Ash オリジナルバンダナ付属(バンダナカラー ネイビー、バーガンディ−)・7インチ・アナログレコードサイズパッケージ(18cmx18cm)・大型ステッカー封入(12cmx17cm)※各会場販売枚数に限りがあります。詳細は、ツアーオフィシャルサイトhttps://www.straightup.jp/

ライブ・イベント情報

<The BONEZ × Dragon Ash“Straight Up” Tour>

10/13(日)KT Zepp Yokohama Open 17:00 / Start 18:00

10/17(木)広島 CLUB QUATTRO Open 18:00 / Start 19:00

10/18(金)Zepp Nagoya Open 18:00 / Start 19:00

10/25(金)Zepp Osaka Bayside Open 18:00 / Start 19:00

10/27(日)Zepp Fukuoka Open 17:00 / Start 18:00

11/01(金)SENDAI GIGS Open 18:00 / Start 19:00

11/03(日)Zepp Sapporo Open 17:00 / Start 18:00

11/08(金)新潟 LOTS Open 18:00 / Start 19:00

11/10(日)Zepp Haneda (Tokyo) Open 17:00 / Start 18:00

<チケット代金>

・各Zepp, SENDAI GIGS公演

1Fスタンディング \7,500(税込・D別) / 2F指定席 \8,000(税込・D別)

・広島CLUB QUATTRO,新潟LOTS公演

オールスタンディング \7,500(税込・D別)

<The BONEZ × Dragon Ash“Straight Up” Tour>10/13(日)KT Zepp Yokohama Open 17:00 / Start 18:0010/17(木)広島 CLUB QUATTRO Open 18:00 / Start 19:0010/18(金)Zepp Nagoya Open 18:00 / Start 19:0010/25(金)Zepp Osaka Bayside Open 18:00 / Start 19:0010/27(日)Zepp Fukuoka Open 17:00 / Start 18:0011/01(金)SENDAI GIGS Open 18:00 / Start 19:0011/03(日)Zepp Sapporo Open 17:00 / Start 18:0011/08(金)新潟 LOTS Open 18:00 / Start 19:0011/10(日)Zepp Haneda (Tokyo) Open 17:00 / Start 18:00<チケット代金>・各Zepp, SENDAI GIGS公演1Fスタンディング \7,500(税込・D別) / 2F指定席 \8,000(税込・D別)・広島CLUB QUATTRO,新潟LOTS公演オールスタンディング \7,500(税込・D別)

関連リンク

◆Dragon Ashオフィシャルサイト

◆YouTube Dragon Ash公式チャンネル

◆YouTube Dragon Ash公式チャンネル

本ツアー会場で販売となる限定CDシングル「Straight Up e. p.」は、The BONEZ「Straight Up feat. Kj」、映画『十一人の賊軍』キャンペーンソングであるDragon Ash「Straight Up feat. JESSE」に加えて、JESSEとKjがタッグを組んだJESSE名義での未発表コラボ曲「Never Mind feat. Kj」が収録される。さらに、本作には、両バンドコラボのオリジナルバンダナが付属し、パッケージは7インチアナログレコード同様のパッケージサイズ(18cmx18cm)のアイテム感のあるスペシャルパッケージ。さらに、プロジェクト名を冠した大型ステッカー(12cmx17cm)が封入される豪華盤となる。なお、バンダナはネイビーとバーガンディーが用意されるとのこと。ライブチケットは残り僅かとなるZepp Sapporoを除き各会場完売の状況ではあるが、限定CDやグッズの詳しい情報は、ツアー特設サイトをチェックして欲しい。Kj、JESSE、T$UYO$HIの3名によるスペシャルな対談「Straight Up Tour Special Interview」、エピソード1はThe BONEZ、エピソード2はDragon AshそれぞれのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開中。他では聞くことができないエピソード満載だ。