BEWAVE、タイトル曲「Hard to get to you」MV公開…中毒性あるサビに注目

BEWAVEが、ニューシングルのタイトル曲「Hard to get to you」のミュージックビデオを公開した。



昨日(10日)、BEWAVEは公式Youtubeチャンネルを通じて1stシングル「Be your Wave」のタイトル曲「Hard to get to you」のミュージックビデオを公開した。



タイトル曲「Hard to get to you」は、バンドサウンドと中毒性のあるサビが印象的なダンス曲で、好きな人に向かって走っていく少女の心を表現した。青春時代の美しく胸がいっぱいになる感情を中毒性の強いサウンドで表現した今回の楽曲は、まるで一本の青春映画を見たような余韻を与える。



今回のアルバムもデビューアルバム「BE;WAVE」のメインプロデュースを担当したHYBE所属のプロデューサーEL CAPITXN(チャン・イジョン) と、プロデュースチームVENDORSのリーダーであるNANO(キム・ジェホ)が再びメインプロデュースを担当し、完成度を高めた。