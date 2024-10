Dragon AshとThe BONEZのスプリットツアー『“Straight Up” Tour』のライブ会場で、数量限定販売となるスペシャルCDシングル「Straight Up e. p.」の販売が決定した。

Dragon AshとThe BONEZ、ロックシーンをそれぞれのフィールドで開拓してきた両雄がタッグを組んだStraight Upプロジェクトでは、The BONEZにDragon AshのヴォーカリストKjをフィーチャーしたThe BONEZ「Straight Up feat. Kj」、The BONEZのヴォーカリストJESSEをフィーチャーしたDragon Ash「Straight Up feat. JESSE」の配信リリースが行われ、さらに9公演からなる両バンドのスプリットツアーが開催される。

本ツアー会場で販売となる限定CDシングル「Straight Up e. p.」は、The BONEZ「Straight Up feat. Kj」、映画『⼗⼀⼈の賊軍』キャンペーンソングであるDragon Ash「Straight Up feat. JESSE」に加えて、JESSEとKjがタッグを組んだJESSE名義での未発表コラボ曲「Never Mind feat. Kj」が収録される。さらに本作には、両バンドコラボのオリジナルバンダナが付属し、パッケージは7インチアナログレコード同様のパッケージサイズ(18cmx18cm)のアイテム感のあるスペシャルパッケージとなる。さらに、プロジェクト名を冠した大型ステッカー(12cmx17cm)が封入。なお、バンダナはネイビーとバーガンディーが用意されるとのこと。ライブチケットは残り僅かとなるZepp Sapporoを除き各会場完売の状況ではあるが、限定CDやグッズの詳しい情報は、ツアー特設サイトをチェックしよう。

Kj、JESSE、T$UYO$HIの3名による対談「Straight Up Tour Special Interview」、エピソード1はThe BONEZ、エピソード2はDragon AshそれぞれのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開中。

