²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼²Î¾º¡¢£´¿Í¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÀ¼Í¥¤ÈÆüÂØ¤ï¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡²¤½£¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥é¥óºîÉÊ
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²Î¾º¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ÉñÂæ¡Ö¡ÁFallait pas le dire¡Á¡Ø¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤ª½ª¤¤¡Ù9¡¥¡Á¥É¥é¥Þ¡¦¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Á¡×¡Ê11·î19Æü¡Á24Æü¡¢Ï»ËÜÌÚ¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥·¥¢¥¿¡¼¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÂÌÚÍùº´¡Ê28¡ËÏÂµ×°æÍ¥¡Ê29¡Ë¾®»³É´Âå¡Ê28¡ËÌðÌîÍ¥²Ö¡Ê26¡Ë¤Î4¿Í¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÀ¼Í¥¤ÈÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£
¸¶ºî¤ÎSalom¢®¡Ê¥¢¥¥å¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤E¾®Ê¸»ú¡Ë¡¡Lelouch¡Ê¥µ¥í¥á¡¦¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡Ë¡Ö¡Áallait pas le dire¡ÁË®Âê¡Ø¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤ª½ª¤¤¡Ù¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³ÆÃÏ¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥é¥óºîÉÊ¡£
ÃæÂ¼²Î¾º¤ÏÇÅËà²°°ìÌç¤Î²Ö·ÁÎ©Ìò¡£5ºÐ¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¡¢11Ç¯»ÍÂåÌÜ¡¦ÃæÂ¼²Î¾º¤ò½±Ì¾¡£15Ç¯¤Ë¤ÏTBS·Ï¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¸¤¡¢²óÅ¾¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¤ë¡×¡ÊÀ¾³À¶©´ð´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡×¡Ê¿åÅÄ¿À¸´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£25Ç¯¤Ë¤ÏÇ½ÅÐ±é·àÆ²¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤ÈÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¤ÎÆó¿Í¼Çµï¡Ö¤Þ¤Ä¤È¤ª¤Í¡×¡Ê3·î5Æü¡Á23Æü¡Ë¤Î½é±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£