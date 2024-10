Amazonが2024年10月9日に、ビデオオンデマンドサービスのAmazon Prime Videoに、有料サブスクリプションとしてApple TV+が追加されることを発表しました。Watch Apple TV+ shows on Amazon Prime Video with an add-on subscriptionhttps://www.aboutamazon.com/news/entertainment/apple-tv-shows-amazon-prime-video-subscription

Amazon's Prime Video Is Adding Apple TV Plus as a Subscription Add-Onhttps://variety.com/2024/tv/news/amazon-prime-video-apple-tv-plus-1236173900/Amazon Prime Videoでの有料サブスクリプションとしてのApple TV+は2024年10月下旬から理由可能になるとのことで、価格は月額9.99ドル(約1480円)です。AmazonのシニアバイスプレジデントでAmazon Prime Videoの責任者であるマイク・ホプキンス氏は「Amazon Prime Videoは、Amazon MGMスタジオ制作作品やスポーツ中継、映画やドラマシリーズなど、業界最大のタイトルカタログを有しているほか、100を超える追加のストリーミングサブスクリプションなど、幅広いプレミアム番組を提供しています。私たちはこれからもサービスの拡大を続け、お客様のストリーミング体験をパーソナライズできるようにしています。今回、Apple TV+とその中で高い評価を得ている番組や映画、イベントをAmazon Prime Videoに迎え入れることができることを誇りに思います」と述べています。Appleのサービス担当シニアバイスプレジデントのエディ・キュー氏は「私たちはApple TV+と、Apple TV+内で配信されている世界最高のストーリーテラーによるドラマシリーズや映画をできるだけ多くの視聴者に届けたいと思っています。今回、Amazon Prime VideoでもApple TV+を提供し、視聴者にかつてないほど幅広い視聴オプションを提供できることを大変うれしく思います」と述べました。Amazonによると、Amazon Prime会員はAmazon Prime Video以外に追加のアプリをダウンロードしたり、別のセットトップボックスを用意したりといった手間をかけずにApple TV+に加入できるようになるとのこと。また、Apple TV+のサブスクリプションはいつでもキャンセル可能です。海外メディアのVarietyはすでにAmazon Fire TVでApple TV+アプリが配信されていることや、Apple TV 4KでAmazon Prime Videoが利用可能なことを取り上げ「両社はすでにデバイスサイドで協力関係にあるようですが、今回の連携により、両社のビジネスパートナーシップは新たなレベルに引き上げられるでしょう」と推測しています。なお、記事作成時点でAmazon Prime VideoでApple TV+が利用可能なのはアメリカ限定で、日本を含むその他の地域での展開時期は発表されていません。