珠城りょう・岡田亮輔・渡辺大出演の朗読劇！MISEL『透明の季節』

MISELは、 珠城りょう・岡田亮輔・渡辺大が出演するオリジナル脚本の朗読劇『透明の季節』を、シュビア赤坂(所在地:東京都港区赤坂2-14-5 daiwa赤坂ビル)にて2024年12月21日(土)・22日(日)に開催します。

また、チケットの予約販売を2024年10月25日(金)12:00より開始します。

MISEL『透明の季節』

“食”と“朗読劇”“アフタートーク”で英気を養っていただく、最高の時間をお届けしたい!

その想いから『透明の季節』を2024年12月に開催します。

本イベントでは3人が監修した料理を楽しんだ後に、オリジナル脚本で綴る朗読劇【透明の季節】。

更にアフタートークショーと盛りだくさんの内容を予定しています。

【シュビア赤坂】は、赤坂駅から徒歩2分の好立地・都内髄一の開放的な空間で、プレミアムな体験が出来ます。

■出演者情報

【珠城りょう(たまきりょう)】

愛知県出身 舞台やTVを中心に活動中。

TBSテレビ「日曜劇場 VIVANT」・「アンチヒーロー」、舞台「20世紀号に乗って」2025年大河ドラマ「べらぼう」への出演が控える

【岡田亮輔(おかだりょうすけ)】

東京都出身。

舞台やミュージカルを中心に活動中。

主な出演作:「マンマ・ミーア!」スカイ役、「ウィキッド」フィエロ 役、「GODSPELL 」ジーザス役、「PIPPN」ルイス役、「ローマの休日」マリオ・デラーニ役、「マヌエラ」杜月笙役、「She Loves Me」コダリー役、「Tootsie」マックス・ヴァン・ホーン役

【渡辺大(わたなべだい)】

東京都出身

2002年『壬生義士伝〜新選組でいちばん強かった男〜』(テレビ東京系)でデビュー。

以降、ドラマ、映画にて現代劇から時代劇までコンスタントに出演を重ねる。

2018年、映画『ウスケボーイ』でマドリード国際映画祭・アムステルダム国際フィルムメーカー映画祭にて最優秀主演男優賞を受賞。

2024年は『大岡越前7』(NHK BS)、『笑うマトリョーシカ』(TBS系)、『さすらい署長風間昭平SP とやま庄川峡殺人事件』(テレビ東京系)に出演。

2024年10月4日より舞台『罠』ダニエル役、11月22日より映画『六人の嘘つきな大学生』、2025年1月10日より映画『シンペイ〜歌こそすべて』の公開が控える。

■透明の季節

主催 : MISEL

企画・制作 : ケイパーク

会場 : シュビア赤坂

【公式】SUBIR AKASAKA TOKYO https://subir-akasaka.jp/

所在地 : 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5

チケット料金: 全席指定 25,000円(税込)

※飲み放題付き特製コース料理

出演者 : 珠城りょう・岡田亮輔・渡辺大

公演日時 : 2024年12月21日(土)・12月22日(日)

【昼公演】開場12:30/お食事開始13:00/ショー14:30

【夜公演】開場16:30/お食事開始17:00/ショー18:30

詳細 : https://subir-akasaka.jp/toumeinokisetsu/

■チケット情報

全席スペシャルコース+フリードリンク付き 25,000円(税込)

イープラス( https://eplus.jp/sf/detail/4190700001-P0030001 )にて予約販売。

予約開始日:2024年10月25日(金)12:00pm〜

■注意事項

※チケットはお一人様1枚必要です。

※車椅子で来場のお客様は、チケットを購入の上、公演前日までにお問い合わせ先までご連絡ください。

付き添いの方もチケットが必要です。

※営利目的によるチケットの転売は禁止します。

■衛生対策について

・定期的な換気

・循環式空気除菌装置の設置

・店内全体の消毒

