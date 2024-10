人財企画は令和6年度「中部経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」の受託事業者として、働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会を開催します。

人財企画「働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会」

人財企画は令和6年度「中部経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」の受託事業者として、働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会を開催。

【参加対象者(※事前予約を優先するため、申し込みを推奨します)】

就職氷河期世代(昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までに生まれた方)で無業あるいは不本意ながら非正規雇用で働いている方

履歴書不要・当日参加OK・服装自由・情報収集のみの方も歓迎!

参加費は無料です

※会場までの交通費(駐車場代)はご負担ください。

【富山・三重・愛知・岐阜・石川の5会場にて対面で開催します】

詳細は特設サイト・チラシを確認してください。

https://chubu-diversity.meti.go.jp/recruit/

□富山 11月2日(土) :富山県民会館

□三重 11月16日(土):三重県総合文化センター

□愛知 11月17日(日):ウインクあいち

□岐阜 11月19日(火):岐阜市文化センター

□石川 11月30日(土):金沢勤労者プラザ

※各回14時〜17時開催

【申し込み方法】

(1)特設サイトからの申し込み

URL: https://chubu-diversity.meti.go.jp/recruit/

(2)事前申し込みフォームからの申し込み

URL: https://chubu-diversity.meti.go.jp/recruitentry/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中部地方を中心に5箇所で開催!人財企画「働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会」 appeared first on Dtimes.