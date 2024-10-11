中部地方を中心に5箇所で開催！人財企画「働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会」
人財企画は令和6年度「中部経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」の受託事業者として、働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会を開催します。
人財企画「働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会」
人財企画は令和6年度「中部経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」の受託事業者として、働きやすい企業×就職氷河期世代合同企業説明会を開催。
【参加対象者(※事前予約を優先するため、申し込みを推奨します)】
就職氷河期世代(昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までに生まれた方)で無業あるいは不本意ながら非正規雇用で働いている方
履歴書不要・当日参加OK・服装自由・情報収集のみの方も歓迎！
参加費は無料です
※会場までの交通費(駐車場代)はご負担ください。
【富山・三重・愛知・岐阜・石川の5会場にて対面で開催します】
詳細は特設サイト・チラシを確認してください。
https://chubu-diversity.meti.go.jp/recruit/
□富山 11月2日(土) ：富山県民会館
□三重 11月16日(土)：三重県総合文化センター
□愛知 11月17日(日)：ウインクあいち
□岐阜 11月19日(火)：岐阜市文化センター
□石川 11月30日(土)：金沢勤労者プラザ
※各回14時〜17時開催
【申し込み方法】
(1)特設サイトからの申し込み
URL： https://chubu-diversity.meti.go.jp/recruit/
(2)事前申し込みフォームからの申し込み
URL： https://chubu-diversity.meti.go.jp/recruitentry/
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