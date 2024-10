出版記念講演会開催！「治癒を目指すがん患者のための瞑想ワーク」天外伺朗著

天外塾事務局は、天外伺朗の新刊、『治癒を目指すがん患者のための瞑想ワーク 思考と感情ががん遺伝子に働きかけるすごい力』(ユサブル)出版を記念し、2024年10月24日(木)に出版記念講演会を東京都渋谷区で開催します。

「治癒を目指すがん患者のための瞑想ワーク」天外伺朗著

【CD、aiboを開発した天外伺朗氏の著作『治癒を目指すがん患者のための瞑想ワーク』出版記念講演会を開催】

天外伺朗氏が医療改革を始めて27年、はじめて医療に直接貢献する本を出版しました。

『治癒を目指すがん患者のための瞑想ワーク』です。

がん患者が「実存的変容」を起こすとがんが自然緩解することは、はるか昔に池見酉次郎医師が発見。

天外塾では20年にわたって塾生の「実存的変容」をサポートしてきており、かなりの実績が上がっています。

そのノウハウをいよいよがん患者のために公開することにしました。

がん患者にとってもがん患者ではない方にとっても朗報となる本『治癒を目指すがん患者のための瞑想ワーク』が完成、その出版記念講演会を開催します。

「実存的変容」に向かう、とても強力な「瞑想法」の内容と、どうしてこれが開発できたのかなどが話されます。

【出版記念講演会 概要】

日時:2024年10月24日(木) 18:30-20:30

場所:東京ウィメンズプラザ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目53-67

【講演会お申込み】

会員(イベント会員) 2,500円/一般 3,000円

MailかPeatixでお申し込み下さい。

Mail : holotropicnetwork@gmail.com

Peatix: https://peatix.com/event/4089151/view

※Zoomあり。

後日、録画配信します。

※書籍は会場で販売できませんので、書店かWebで購入し、お持ちいただくとサインももらえます。

【本の購入】

【主催】

ホロトロピックネットワーク事務局 早川英子

MAIL: holotropicnetwork@gmail.com

【天外伺朗(てんげしろう)プロフィール】

元ソニー上席常務。

工学博士(東北大学)、名誉博士(エジンバラ大学)。

2006年まで42年間ソニーに勤務。

その間、CD(コンパクトディスク)、NEWS(ワークステーション)、aibo(犬型ロボット)などの開発を主導した。

その後、ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス研究所株式会社 所長兼社長などを歴任。

現在、医療改革、教育改革、企業経営改革などに取り組んでいる。

2014年より、ブラック企業の正反対の、社員を大切にしている企業を表彰する「ホワイト企業大賞」を推進。

2005年より経営者を対象に「天外塾」を開講するが、次第にすべての人の意識の変容と、社会の進化を加速することを主眼にした塾に変わっていっている。

他、瞑想や断食を指導。

著書多数。

「ホロトロピックネットワーク」「サロンド・テンゲ」「天外塾」

著書一覧

天外伺朗(てんげしろう)

