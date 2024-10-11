「戦闘妖精雪風」よりミサイル装備の「FFR-31 シルフィード」新作キットがプラッツから公開！【#全日本模型ホビーショー】「メイヴ雪風」新作プラモデルも
【第62回 全日本模型ホビーショー】
開催日：10月11日～13日（11日は業者招待日）
会場：東京ビッグサイト南1、2ホール（東京都江東区有明3-11-1）
入場料 当日券：1,200円 前売り券：1,000円 ※中学生以下は無料
開催日：10月11日～13日（11日は業者招待日）
会場：東京ビッグサイト南1、2ホール（東京都江東区有明3-11-1）
入場料 当日券：1,200円 前売り券：1,000円 ※中学生以下は無料
マルチマテリアルキット「FFR-31 シルフィード AAM-V/VIIミサイル 付属」
プラッツは、「戦闘妖精雪風」登場機体の新作キットを10月11日より開催のイベント「第62回全日本模型ホビーショー」で展示している。
今回初公開となるのは、11月発売予定のマルチマテリアルキット「FFR-31 シルフィード AAM-V/VIIミサイル 付属」、プラモデル「メイヴ雪風 機体塗装再現デカール付き エッチングパーツ付属」、「メイヴ雪風 ジャム・センスジャマー仕様 蛍光スペシャルデカール＆エッチングパーツ付属」の3商品。
「FFR-31 シルフィード AAM-V/VIIミサイル 付属」は、フェアリィ空軍の主力制空戦闘機FR-31"シルフィード"を立体化したマルチマテリアルキット。発売中のキットに新規パーツとして3Dプリントで再現した「AAM-V/VIIミサイル」が付属している。
2種の「メイヴ雪風」プラモデルは、劇中の通常カラーとジャム・センスジャマー迷彩仕様を再現する2カラーでの立体化となる。1/144スケールで、いずれもエッチングパーツが付属する。
「FFR-31 シルフィード AAM-V/VIIミサイル 付属」には AAM-V/VIIミサイルが新規パーツとして付属する
11月に発売を予定しており、価格は26,400円
「メイヴ雪風」2キットの原型
「メイヴ雪風」も11月発売予定で価格は各3,600円
(C) 2002 神林長平・早川書房/バンダイビジュアル・フライングドッグ