¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼è¤êÍð¤·¤Þ¤·¤¿¡×ÆóµÜÏÂÌé¡¢Íò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Èà¤ªÎÙ¤µ¤óá¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÌµÎÌ¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö²¿¤«µã¤¤½¤¦¡×
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÄÁ¤·¤¤àÎÙÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤ï¤è¡¢¡¢¡¢ÎÙ¤Ë¡¢¡¢¡¢(±ü¤ÎÊý´ó¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Í)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Éô²°¤ÎÁ°¤ËÌ¾Á°¤Î½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë³Ú²°¤¬Ï¢¤Ê¤ëÏ²¼¤òÇ¼¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼êÁ°¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡ÖÁêÍÕ²íµª ÍÍ¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¤È½ñ¤«¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍòŽ¥ÁêÍÕ²íµª¤È³Ú²°¤¬ÎÙÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥è¡Á¥ó¤·¤¿¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è!¡ØÆóµÜÏÂÌé¡Ù¡£¤Ë¤Î¤¢¤¤¤ªÎÙÆ±»Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î³¨ÌÌ¤À¤±¤Ç²¿¤«µã¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤¨¤Ã¤ªÎÙ³Ú²°¤Ë¤Î¤¢¤¤ºÇ¹â¡£Âº¤¤¡£¤ª»Å»ö¤Ë¤Î¤¢¤¤´Ñ¤ì¤ë¤Î?¶öÁ³?´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª²¿¤Ç¡ª¡©²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¡ª¡©¶öÁ³¤Ê¤Î¡Ä¡©¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼è¤êÍð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£