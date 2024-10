発送日の朝に活鰻をさばく！浜名湖産直マーケット「国産朝じめうなぎ」

オンラインショップ・浜名湖産直マーケットは、お歳暮シーズンに先駆けて、発送日の朝に活鰻をさばいてお届けする朝じめうなぎの販売強化を実施します。

浜名湖産直マーケット「国産朝じめうなぎ」

商品名 : 国産朝じめうなぎ

販売場所: 浜名湖産直マーケット

https://www.8075.jp/?mode=cate&cbid=1824400&csid=1

内容 : ・1尾(1人前/約150g) 4,480円(税込)

・2尾(2〜3人前/約300g) 7,480円(税込)

・3尾(4〜5人前/約450g) 10,580円(税込)

・5尾(6〜7人前/約750g) 16,680円(税込)

発送方法: クール冷蔵宅配便(送料無料)

賞味期限: 発送日含む5日

保存方法: 要冷蔵

オンラインショップ・浜名湖産直マーケットは、お歳暮シーズンに先駆けて、発送日の朝に活鰻をさばいてお届けする朝じめうなぎの販売強化を実施。

通信販売で流通するうなぎ商品は、大量加工され真空パック冷凍された商品がほとんどですが、同店の朝じめうなぎは真空冷凍をしないことで、ふわふわ肉厚の身に加え、食欲そそる香ばしい風味や脂の乗り、とろける舌触りを楽しめます。

ご贈答やギフトとして、大切な方への贈り物として取り寄せいただくことも多いうなぎに、「さばきたて」という最高の付加価値を付けてをお届けしたいなどの数々の思いから生まれた商品です。

■「朝じめうなぎ」特徴

(1) 純国産100%のうなぎ

地元浜名湖の提携養鰻場を中心に、厳正な管理のもと稚魚から大切に育てられたうなぎを生きたまま直接仕入れています。

餌や水質に最新の注意を払い、厳しい検査を通過したうなぎだけが、届けられます。

職人が発送日の朝に捌いて焼き上げる

(2) 数量限定!愛情と手間ひまかけた職人仕事

一般的な通信販売で購入できるうなぎのほとんどは、効率面から大量加工、真空冷凍パックの商品です。

同店の朝じめうなぎは、鮮度や美味しさを重視しており、熟練の職人が発送日当日に生きたうなぎを1日ずつ丁寧にさばいて焼き上げ、真空パックせずに梱包して冷蔵便で出荷しています。

そのため1日に出荷できる数量も限定され、賞味期限も短くなりますが、とにかく美味しいうなぎを味わっていただくために効率化を度外視し、愛情たっぷりで届けられます。

(3) 専門店品質!価値の高いうなぎのみを厳選

全てではありませんが、市場に出回るうなぎの中で200gレベルの特大うなぎは、身が固かったり、小骨が気になったり、大味になるなどの理由で訳あり商品として価格が下がるものが多く存在します。

「朝じめうなぎ」は、うなぎの中で特に価値が高いとされる、焼き上がりの状態で150g程度のうなぎのみを厳選して届けられます。

朝じめうなぎは上質な脂の乗り、ふっくら肉厚

ギフトやご贈答、お中元やお歳暮などの贈り物などのお取り寄せ商品として大変喜ばれる商品です。

またテレビや雑誌等で度々取り上げられ、番組の景品やプレゼントにもよく使用されています。

