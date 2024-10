ウェブサイト構築・管理システム「WordPress」開発元のAutomatticと、WordPress特化のホスティングプラットフォーム・WP Engineが対立している一件で、オープンソースプロジェクトとしてのWordPress開発を続けているWordPress.orgのログイン時および新規ユーザー登録時のフォームに「WP Engineといかなる関係もない」ことを確認するチェックボックスが登場しました。

‘The Community Is In Chaos:’ WordPress.org Now Requires You Denounce Affiliation With WP Engine To Log Inhttps://www.404media.co/wordpress-checkbox-login-wp-engine/WordPress vs WP Engine battle gets stupid, with new login boxhttps://9to5mac.com/2024/10/10/wordpress-vs-wp-engine-battle-gets-seriously-stupid-with-new-login-requirement/以下はWordPress.orgのログイン画面へのリンクです。WordPress.org ログイン | WordPress.org 日本語https://login.wordpress.org/メールアドレスとパスワードを入力してログインする非常にオーソドックスなものですが、新たに「I am not affiliated with WP Engine in any way, financially or otherwise.(私は金銭面でもその他の面でも、WP Engineといかなる関係もありません)」というチェックボックスが追加され、WP Engineと無関係であることを確認したユーザーのみがログインできるようになっています。新規ユーザー登録画面でも同様です。WordPress.org ログイン | WordPress.org 日本語https://login.wordpress.org/register必要な内容は日本語化されているのですが、新たに加わったチェックボックスの説明のみ英語のままになっていました。この状況を、ニュースサイトの404mediaは「コミュニティは混沌とした状態にある」、9to5macは「新たなログイン要件により、戦いは非常にばかげたものになっている」と表現しています。なお、当初はチェックボックスの上に「WP Engine has filed a massive lawsuit(WP Engineが大規模な訴訟を起こした)」と書かれたリンクがあったことがユーザーから報告されています。ニュースサイトのWP Tavernによると、開発に携わるコリン・スチュワート氏がAutomatticのCEOでWordPress.orgを保有するマット・マレンウェッグ氏に「チェックボックスの内容は保存されていない」という確認を取ったとのこと。一方で、WordPress.orgに関わる人はすべて法定代理人を立てる必要がある可能性があるそうです。WordPress.org Login Gets Mandatory Affiliation Checkbox Following WP Engine Dispute - WP Tavernhttps://wptavern.com/wordpress-org-login-gets-mandatory-affiliation-checkbox-following-wp-engine-disputeこのほか、ホスティングチーム担当のハビエル・カザレス氏、コミッターでWordPress REST API共同リーダーのライアン・マキュー氏、テクニカルSEOコンサルタントのジョノ・アルダーソン氏、ソフトウェア企業・NewPath Consulting創業者のアレックス・シロタ氏、MariaDB Foundationの最高貢献責任者(Chief Contribution Officer)であるアンドリュー・ハッチング氏が、WordPress Slackからブロックされていると報告されています。カザレス氏はチェックボックスについて質問したところブロックされたことを明らかにしています。なお、チェックボックスの存在はWP Engineも認識しており、「当社はお客様、代理店、ユーザー、コミュニティのすべてを大切にしており、関係する人はひとりもいません」とコメントしています。