ゴスペラーズが、30周年を記念したカップリングコレクション『G30 -Beautiful Harmony 2-』を12月18日に発売することが決定した。ゴスペラーズは2019年に25周年記念としてシングルコレクション『G25 -Beautiful Harmony -』を発売。そして30周年となる今年は、全シングルのカップリング曲をすべて収録したカップリングコレクション『G30 -Beautiful Harmony 2-』の発売が決定した。

『G30 -Beautiful Harmony 2-』



発売日:2024年12月18日 発売予約:https://kmu.lnk.to/rmElty■仕様初回生産限定盤[5CD + Blu-ray]9,350円(税抜価格8,500円)/ KSCL-3555〜3560通常盤[5CD]7,150円(税抜価格6,500円)/ KSCL-3561〜3565■収録曲(全60曲収録)[DISC-1]01. Just feel it02. Moving03. The Christmas Song (Bonus Track)04. 予感05. Summer Time Romances 〜MEDLEY〜06. AIR MAIL07. スプーンII08. そして僕は恋をする09. 愛の歌10. 愛のためだけに11. CENTURY12. シークレット[DISC-2]01. LOVE MACHINE02. No One Else Comes Close03. 夏風04. Beginning05. This Christmas06. 東京スヰート07. 永遠に -unplugged live version-08. Wanderers09. 砂時計10. ひとり (Live)11. こういう曲調好き12. UPPER CUTS 9502 (MEDLEY)[DISC-3]01. Full of Love02. 旅の途中で03. 冬物語04. Golden Age 〜黄金世代〜05. 告白 (soul tempo)06. Forever & More07. Love Light08. 輪舞09. バードメン10. Paradise11. 終わらない世界 200912. I'll Make Love To You[DISC-4]01. 讃歌02. 逃飛行 Live@大阪厚生年金会館 (2009.07.11)03. ウイスキーが、お好きでしょ04. いろは 201005. Mr.サンデー06. 靴は履いたまま Live@NHKホール (2011.02.10)07. 永遠に -a cappella-08. Up, Up And Away (feat. May J.)09. ゆくてに10. Someone To Watch Over Me11. Be shiny12. Christmas In Heaven13. G20 Christmas Medley[DISC-5]01. 星降る夜のシンフォニー02. PRINCESS☆HUG03. True Colors04. まっすぐな橋05. Seven Seas Journey06. HITORI07. Forever Love08. 抱きしめて09. ○○○○(順次公開予定)10. ○○○○(順次公開予定)11. ○○○○(順次公開予定)■初回生産限定盤 特典Blu-ray収録内容内容順次公開予定