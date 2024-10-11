ゴスペラーズ、30周年記念カップリングコレクション発売決定
ゴスペラーズが、30周年を記念したカップリングコレクション『G30 -Beautiful Harmony 2-』を12月18日に発売することが決定した。
ゴスペラーズは2019年に25周年記念としてシングルコレクション『G25 -Beautiful Harmony -』を発売。そして30周年となる今年は、全シングルのカップリング曲をすべて収録したカップリングコレクション『G30 -Beautiful Harmony 2-』の発売が決定した。
『G30 -Beautiful Harmony 2-』
予約：https://kmu.lnk.to/rmElty
■仕様
初回生産限定盤[5CD + Blu-ray]
9,350円（税抜価格8,500円）/ KSCL-3555〜3560
通常盤[5CD]
7,150円（税抜価格6,500円）/ KSCL-3561〜3565
■収録曲（全60曲収録）
[DISC-1]
01. Just feel it
02. Moving
03. The Christmas Song (Bonus Track)
04. 予感
05. Summer Time Romances 〜MEDLEY〜
06. AIR MAIL
07. スプーンII
08. そして僕は恋をする
09. 愛の歌
10. 愛のためだけに
11. CENTURY
12. シークレット
[DISC-2]
01. LOVE MACHINE
02. No One Else Comes Close
03. 夏風
04. Beginning
05. This Christmas
06. 東京スヰート
07. 永遠に -unplugged live version-
08. Wanderers
09. 砂時計
10. ひとり (Live)
11. こういう曲調好き
12. UPPER CUTS 9502 (MEDLEY)
[DISC-3]
01. Full of Love
02. 旅の途中で
03. 冬物語
04. Golden Age 〜黄金世代〜
05. 告白 (soul tempo)
06. Forever & More
07. Love Light
08. 輪舞
09. バードメン
10. Paradise
11. 終わらない世界 2009
12. I'll Make Love To You
[DISC-4]
01. 讃歌
02. 逃飛行 Live@大阪厚生年金会館 (2009.07.11)
03. ウイスキーが、お好きでしょ
04. いろは 2010
05. Mr.サンデー
06. 靴は履いたまま Live@NHKホール (2011.02.10)
07. 永遠に -a cappella-
08. Up, Up And Away (feat. May J.)
09. ゆくてに
10. Someone To Watch Over Me
11. Be shiny
12. Christmas In Heaven
13. G20 Christmas Medley
[DISC-5]
01. 星降る夜のシンフォニー
02. PRINCESS☆HUG
03. True Colors
04. まっすぐな橋
05. Seven Seas Journey
06. HITORI
07. Forever Love
08. 抱きしめて
09. ○○○○（順次公開予定）
10. ○○○○（順次公開予定）
11. ○○○○（順次公開予定）
■初回生産限定盤 特典Blu-ray収録内容
内容順次公開予定
関連リンク◆ゴスペラーズ オフィシャルサイト
◆ゴスペラーズ オフィシャルX
◆ゴスペラーズ オフィシャルInstagram