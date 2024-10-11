西山宏太朗、3rdミニアルバム『my bag』発売決定。リード曲は10月に先行配信
西山宏太朗が、約3年半ぶりとなる3rdミニアルバム『my bag』を2025年3月14日に発売することが決定した。
今回は「好きなもの」「好きな時間」「好きな空間」など、西山宏太朗が日々感じている「好き」をコンセプトに制作したミニアルバム。
リード曲のタイトルは「好奇心BOY」。こちらを手掛けるのはシンガーソングライター・堂島孝平(作詞・作曲）。さらに編曲は堂島孝平と斉藤伸也(ONIGAWARA)が担当している。
新ビジュアルはカラフルで多種多様なバッグに囲まれており、大・小問わずのバッグに「好き」を詰め込んでいることを表現。ポップで洗練されたビジュアルに仕上がった。
3rdミニアルバム『my bag』は、初回生産限定盤・通常盤の2形態で発売予定。収録内容はリード曲「好奇心BOY」を含む6曲。初回生産限定盤には「好奇心BOY」のMVと、メイキング映像を収録したBlu-ray Discを同梱。更に初回生産限定盤にはEPサイズのCDを収納できる「my bag」サコッシュを同梱。サコッシュにCDを入れて一緒にお出かけできる仕様となっている。そして、初回生産限定盤に、西山宏太朗の約1/10サイズアクリルスタンドが付くA-on STORE限定盤も同日発売される。
「好奇心BOY」
2024年10月12日(土)先行配信開始
配信リンク：https://lnk.to/LZC-2923
3rdミニアルバム『my bag』
予約：https://lnk.to/LACA-35141
【初回生産限定盤】
品番：LACA-35141
価格：5,940円(10%税込) / 5,400円(税抜)
仕様：CD1枚＋BD1枚、紙ジャケット仕様、サコッシュ同梱
収録内容
CD：「好奇心BOY」を含む全6曲
BD：「好奇心BOY」Music Video＋メイキング映像
【通常盤】
品番：LACA-25141
価格：2,420円(10%税込) / 2,200円(税抜)
仕様：CD1枚
収録内容
CD：「好奇心BOY」を含む全6曲
【A-on STORE限定盤】
価格：8,140円(10%税込) / 7,400円(税抜)
仕様：初回生産限定盤＋西山宏太朗約1/10サイズ！アクリルスタンド(全1種)
・特典内容
A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART：A5アーティストカード
アニメイト：缶バッジ(56mm)&ミニフォト(54mm×86mm)
Amazon:：メガジャケ(形態別)
amiami(オンラインショップ)：2L判ブロマイド
TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)※TSUTAYAオンラインショッピング対象外：L判ブロマイド
とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：L判ブロマイド
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