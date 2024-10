熊本の食材を生かしたメニュー！LiNew「升昌」

LiNewは、新たに子会社「RiFOW」を設立し、“熊本の食材を生かした地方創生”をコンセプトに、創作和食「升昌(ますあき)」を2024年11月14日にオープンします。

LiNew「升昌」

店名 :升昌

所在地 :熊本県熊本市中央区上通4-11-3F

アクセス:通町筋駅 徒歩3分

熊本都市バス 熊本ホテルキャッスル前 徒歩3分

営業時間:17:00〜23:00(LO:21:30)

店休日 :月曜日

■「升昌」オープンの背景

同社は熊本県葦北郡芦北町芦北と立地協定を結んでおり、芦北をはじめ、熊本の地域創生に精力的に取り組んでいます。

その中で熊本の地域創生に際し、県内の人口増加を地域創生において重要な項目のひとつと定めました。

そこで、人口増加を目標に熊本から発信することにこだわり、食材や内装の素材に至るまで熊本の魅力的なものを集めた飲食店をオープンしました。

■コンセプト

「熊本の食材を生かした地方創生」をコンセプトに、地産地消にこだわりました。

料理人が実際に畑や市場に足を運んで厳選した食材を使用し、産地直送ならではのフレッシュな味わいを楽しめます。

食材のみならず内装にもこだわり、店内の至る所に熊本の素材を使用しました。

地元の産品で構成された店内はゆったりと落ち着く雰囲気で、食事を取りながら熊本の魅力を五感で楽しめる空間となっています。

【コースメニュー概要】

1人前 8,800円〜(税込) 全8品

先付 :キンメとウニの手巻き山椒油

椀物 :焼き茄子と車海老の冷製スープ

造里 :本日の鮮魚(旬の魚)

中皿 :近藤蓮根と車海老

冷菜 :鯛と茗荷 柚子胡椒酢仕立て

焼物 :黒毛和牛ステーキと旬の野菜

食事 :栗とがらかぶの土鍋炊き込みご飯とお茶漬け

デザート:旬のフルーツとジュレ

※コースメニューは季節や仕入れによって変動があります。

