築地銀だこに、ふわふわのとろろとたまごサラダ、そして明太ソースがトッピングされたたこ焼き「とろたま明太」が登場!

さっぱりとしながらも濃厚さも味わえる “食欲の秋”にぴったりのメニューです☆

築地銀だこ「とろたま明太」

価格:734円(税込)

発売日:2024年10月18日

内容量:1舟8個入り

築地銀だこに、ふわふわのとろろとたまごサラダ、明太ソースがトッピングされた「とろたま明太」が登場!

秋に人気の期間限定商品で、2年ぶりに再登場するメニューです。

特製和風醤油だれをベースに、削り節、国産山芋とろろ、シャキシャキの九条ねぎを乗せ、毎日店内で仕込むゴロッとした素材感が特徴のたまごサラダをトッピング。

最後に “本場博多の明太子” を贅沢に使用した特製明太ソースと刻みのりが乗せられています。

“とろっふわっ” な食感と、さっぱりとしながらも濃厚さも味わえる “食欲の秋にぴったり!” のたこ焼きです☆

ふわふわな食感はもちろん、たまごサラダの食感も楽しめる、国産山芋とろろと博多の明太子のソースを使ったたこ焼き。

築地銀だこの「とろたま明太」は、2024年10月18日より発売です☆

