¡ÚµÆÃÏÉÒ¹¬Ï¢ºÜ¡ô£µ£²¡Û¡Ö³Í¤ê¤¿¤¯¤Æ³Í¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡×£¹£¸Ç¯¥É¥é£±Æ£Àîµå»ùÆþÃÄ¤ÎÉñÂæÎ¢
¡ÚµÆÃÏÉÒ¹¬¡¡íåÏÓ¥¹¥«¥¦¥È¤Î¸×´ãÎÏ¡Ê£µ£²¡Ë¡Û£±£¹£¹£¸Ç¯¤Îºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤È¤¤¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸×ÅÞ¤Ë¤½¤¦¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡ÖÆ£Àîµå»ù¡×¤À¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÆþÃÄÅö»þ¤Îµå»ù¤Ï¤Þ¤ÀºÙ¿È¤Ç¼«¤é¤¬»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µå»ù¤¬£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿£¹£¹Ç¯¤Î¹âÃÎ¡¦°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£µå»ù¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»ë»¡¤·¤¿ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥¹¥Ã¤È¤³¤¦¥Ü¥ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¥É¥é£±¤«¡Ä¡×¡£¤³¤ì¤Ïµå»ù¼«¿È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¥×¥í¤ÎÂÎ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Îµå»ù¤Ç¤¹¡£ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ï¥Ã¥Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿Ã«ËÜÌ¤µ¤ó¤ÏÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ã«ËÜ¤µ¤ó¤ÏÂç±Ç¥¹¥¿¡¼¥º¡¢Âç±Ç¥æ¥Ë¥ª¥ó¥º¡¢ÂçËè¥ª¥ê¥ª¥ó¥º¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ª¥ó¥º¡¢ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤¿Ì¾Êá¼ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤â·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤È¤ÏÆ±¤¸»þÂå¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿´Ø·¸À¤Ç¤¹¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢£²£°£°£¶Ç¯¤ËÀ¾Éð¡¦ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤¬£Î£Ð£Â»Ë¾å£µ£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼Êá¼ê¤È¤·¤Æ³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î£µ£±Ç¯Á°¤¬Ã«ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Îµå»ùÉ¾¤¬¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¹âÃÎ¡¦°Â·Ý¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÃ«ËÜ¤µ¤ó¤¬½É¼Ë¤ÎÍ¼¿©¤ÎÀÊ¤Ç¤ª»®¤òÅê¤²¤ë¤ï¤ÎÂç¹Ó¤ì¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡Ö²¶¤â³Í¤ê¤¿¤¯¤Æ³Í¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡×¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ²»¤ÏÃ«ËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤¬È¯¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Öµå»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢¾ÍèÀ¤¬Ë¤«¤ÊÁÇºà¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆ¬¤Ë¤¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ïµå»ùËÜ¿Í¤¬·ë²Ì¤Ç¸«ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ä¤Ï£°£´Ç¯¤Î½©¤À¤Ã¤¿¤«¡¢£°£µÇ¯¤Î½Õ¤À¤Ã¤¿¤«¡£¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¤·¤¿»þ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°ì·³¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢ºÇ¸å¤Ëµå»ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é·å³°¤ì¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µå»ù¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅö»þ¤Î»³¸ý¹â»ÖÆó·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤·¤Þ¤¹¡£µå»ù¤ÏÁá¤¯¤Ë²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀ®½Ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ò¤È²Ö¤É¤³¤í¤«¥á¥¸¥ã¡¼¤â·Ð¸³¤·¤ÆÌ¾µå²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡££·£¸£²»î¹ç¤Ç£¶£°¾¡¡¢£²£´£³¥»¡¼¥Ö¡¢£±£¶£³¥Û¡¼¥ë¥É¡£ÄÌ»»ËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£°£¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤À®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤«¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µå»ù¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ö£Ê£Æ£Ë¡×¤ÎÂç³èÌö¤Ê¤¯¤·¤Æ£°£µÇ¯¤Î²¬ÅÄºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°úÂà¸å¤âÌîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯ºå¿À¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£