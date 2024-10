アメリカ人にも愛される日本生まれのクラフトアイスクリーム（神奈川・横須賀）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神奈川・横須賀にオープンしたアイスクリーム店です。

MILLION DOLLAR ICECREAM PARLOR(神奈川・横須賀)

外観 写真:食べログマガジン編集部

2024年4月18日、京急・横須賀中央駅から横須賀中央大通りをベース方面へ徒歩5分ほど直進したところに、アイスクリーム店「ミリオンダラーアイスクリームパーラー」がオープンしました。ミントグリーンのクラシカルな店構えが目印です。

店内 出典:AC-HIDEさん

アイスクリームの製造は未経験だったというオーナーの今和彦氏。研修旅行先のアメリカのアイスクリーム店に影響を受けて帰国後、ドブ板発祥のアイスブランドを作ろうと一念発起します。アイスクリーム作りの講習を5日間受講し、お店の準備をしながら1カ月半の間、試作を重ねてレシピを完成させました。

店名は、1920年代にアメリカ海軍が100万ドルの費用をかけて造ったアイスクリーム船が由来。アメリカ海軍と共に発展してきた横須賀ドブ板通りの歴史にリスペクトをこめて命名しました。

アイスクリーム製造工程 写真:お店から

店舗の地下にある製造工場では、厳選した食材を使ってアメリカンなフレーバーや黒蜜きな粉、柚子といった日本で馴染みのあるフレーバーなど約20種類を作っています。メニューの中にはフルーツを原料としたヴィーガンアイスも。

原材料は天然由来にこだわり、添加物の使用を最低限に抑え、子どもから大人まで安心して食べられるアイスクリームを提供。中に混ぜ込む焼き菓子やソース、ベーコンまですべて自家製にこだわっています。

左「ミリオンダラーバニラ」、右「シナモンアップルパイ」 出典:leegiさん

人気は「シナモンアップルパイ」や「バナナスモア」「ソルテッドピーナッツバターチョコレート」。それぞれ価格は、スモールサイズがシングル360円、ダブル620円、トリプル880円、レギュラーサイズがシングル450円、ダブル800円、トリプル1,150円。

「シナモンアップルパイ」は、オーナーの祖母が作るアップルパイの味をアイスクリームで表現しています。 新鮮なクリームチーズを使用した濃厚なシナモンアイスクリームに、甘酸っぱいリンゴのコンポートソースとバターたっぷりのパイ生地がベストマッチ。

「バナナスモア 」は、自家製マシュマロとグラハムクラッカー、チョコレートソースをふんだんに使用して食感にアクセントをつけたアメリカらしい味わいです。

「ソルテッドピーナッツバターチョコレート」は、 アメリカで人気のお菓子にヒントを得て制作。ほのかな塩気の利いた自家製ピーナッツバター入りアイスクリームに、チョコレートソースと粗く砕いたチョコレートチップを混ぜ込んでいます。

上「キャラメルミルクティー」、下「メープルベーコン」 出典:AC-HIDEさん

お店のイチオシは、世界初(!)ともいわれている「メープルベーコン」。無添加の自家製ベーコンとメープルソースの相性の良さに着目して考案したそうです。程よい塩気とブラックペッパーが絶妙なアクセントになっています。

今後は、三浦半島で取れた野菜やフルーツを使用したフレーバーも計画中とのこと。定期的にチェックしたいですね。

テーブル席 出典:りっか0403さん

座席は、カウンターとテーブルを合わせて全24席。1960年代の古き良きアメリカを意識したカラーリングとヴィンテージ感のある店内は、年齢性別国籍関係なく楽しめる雰囲気です。すでに連日、お年寄りや子どもたち、海軍所属のアメリカ人、地元の人と、さまざまな人々で賑わいを見せています。

地元・横須賀の焙煎職人と共同開発した、アイスクリームに合う深煎りコーヒー(ブラックのみ)も販売中だとか。ホッとひと息つきたい時やお出かけの合間に、地元に密着した横須賀発のアイスクリームショップへぜひ行ってみて!

食べログレビュアーのコメント

「シナモンアップルパイ」「マンゴーココナッツ」のダブル 出典:となりの豚トロさん

『シナモンアップルパイとマンゴーココナッツのダブルをチョイス。

アップルパイの方は食感もアップルクランブルを食べているような感じで濃厚さもあり美味しい。

ココナッツの方はトロピカルな味でサッパリしていて美味しい。

娘のミルクティーも味見。紅茶の香りがエスニックな感じ。娘曰く「高級な紅茶の味」(笑)

又色々味わいたい、リビ決定』(となりの豚トロさん)

プラス料金でワッフルコーンに変更可能 出典:hazimemaoさん

『人気のメープルベーコンをいただきました。

口コミ見てシングルのワッフルコーンにしました。

友はレギュラーにしていたけど、通常のレギュラーサイズにしては大きめだけど、レギュラーでも食べれたかも。

ベーコンがカリカリで、変わったアイスだなと思ったがメープルの甘さとカリカリがなかなかおいしい!

ピニャコラーダも少しいただいたけどおいしかった♡

再訪あり!』(hazimemaoさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆MILLION DOLLAR ICECREAM PARLOR住所 : 神奈川県横須賀市大滝町1-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

