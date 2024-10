マクドナルドのハッピーセットに、人気アニメ「プリキュア」シリーズの第21作となる、動物とのキズナをテーマにした『わんだふるぷりきゅあ!』をモチーフにしたおもちゃが登場!

「まわる!キラキラ フレンドリータクト」など、「プリキュア」になりきれる、かわいいおもちゃ6種類がラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット『わんだふるぷりきゅあ!』

販売期間:2024年10月18日(金)〜約4週間(予定)

スケジュール:

・第1弾 10月18日(金)〜10月24日(木) 全3種

・第2弾 10月25日(金)〜10月31日(木) 全3種

・第3弾 11月1日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全6種(まわる!キラキラ フレンドリータクト、こむぎ&ユキ ペアブレスレット、のぞいてみて! ワンダフルパクトキャリービューワー、プリキュアにへんしん! クリアコーム、キラニコトランク おしゃれミラー、こむぎとおでかけ! パスケース)

取扱店舗:全国のマクドナルド店舗

“遊び”を通して、子供たちが生き生きと自分らしさを発揮してほしいと言う願いが込められた「マクドナルド」のハッピーセット。

今回登場するハッピーセット『わんだふるぷりきゅあ!』の第1弾は「プリキュア」の世界観で「プリキュア」たちになりきって遊べるおもちゃ、第2弾はおしゃれを楽しめるおもちゃが登場します。

さらに、ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」は、箱に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、「プリキュア」のデジタルコンテンツ「わんだふるぷりきゅあ!くいず」に挑戦可能。

キャラクターたちと一緒にマクドナルドへ散歩する道中に『わんだふるぷりきゅあ!』やマクドナルドにまつわるクイズが出題されます。

全問正解するとオリジナルイラスト画像がもらえます☆

※各おもちゃは数量限定です。なくなり次第終了となります

※どれがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください

第1弾

登場期間:2024年10月18日(金)〜10月24日(木)

第1弾では「まわる!キラキラ フレンドリータクト」「こむぎ&ユキ ペアブレスレット」「のぞいてみて! ワンダフルパクトキャリービューワー」の3種類が登場。

「プリキュア」になりきれる、かわいくて楽しいなりきりおもちゃがラインナップされます☆

まわる!キラキラ フレンドリータクト

「プリキュア」のアイテム「フレンドリータクト」をモチーフにしたおもちゃ。

ボタンを押してクリスタルをくるくる回して遊べます。

クリスタルの中に入った「犬飼こむぎ」のホログラムもポイントです。

こむぎ&ユキ ペアブレスレット

ハート型のホログラムシールに「犬飼こむぎ」と「猫屋敷ユキ」のシルエットが描かれた「こむぎ&ユキ ペアブレスレット」

ピンクと白の2色がペアになったブレスレットです。

腕につけて、アクセサリー感覚でおしゃれを楽しめます☆

のぞいてみて! ワンダフルパクトキャリービューワー

「プリキュア」のアイテム「カラフルエボリューション 変身ワンダフルパクトキャリー」をモチーフにしたおもちゃ。

正面の穴を覗くと6人のキャラクターのイラストが映し出されます。

裏面にクリップがついているので、身につけて変身ごっこが楽しめるのも嬉しいポイントです。

第2弾

登場期間:2024年10月25日(金)〜10月31日(木)

第2弾には「プリキュアにへんしん! クリアコーム」「キラニコトランク おしゃれミラー」「こむぎとおでかけ! パスケース」が登場。

どれも「プリキュア」たちといっしょにおしゃれを楽しめる、乙女心をくすぐるグッズとなっています☆

プリキュアにへんしん! クリアコーム

「キュアニャミー」と「キュアリリアン」のイラストが描かれたヘアコーム。

角度を変えるとイラストが変わり、変身します。

コンパクトに収納できる、携帯に便利なファッションアイテムです。

キラニコトランク おしゃれミラー

アニマルたちを助けてお世話をするアイテム「キラニコトランク」をモチーフにしたミラー。

ダイヤやハートのシールを好きなところに貼ってデコレーションできます!

こむぎとおでかけ! パスケース

交通系ICカードを入れることができる「犬飼こむぎ」デザインのパスケース。

付属の「わんだふるぷりきゅあ!カード」や、好きなカードを入れることもできます。

フックがついているので、カバンなどにつけて一緒におでかけできるおもちゃです。

スマートフォンで遊べる!「わんだふるぷりきゅあ!くいず」

コンテンツ利用可能期間:2024年10月18日(金)5:00〜11月17日(日)23:59

対象グッズ:ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」のおもちゃ

※ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ」のおもちゃを使ってコンテンツを起動させます

※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります

遊び方:

1) キャンペーンサイト起動させ、スマートフォンのカメラを起動し、ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ」のおもちゃを読み込みます。

2)クイズの難易度はかんたんコースとむずかしいコースの2種類です。クイズに全問正解しクリアすると、オリジナルイラスト画像がプレゼントされます(第1弾、第2弾の合計で4種類のイラストが用意されます)

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」のおもちゃをスマートフォンで読み込むと、「わんだふるぷりきゅあ!クイズ」でも遊べます!

キャラクターたちと一緒にお散歩をしながら、「プリキュア」達の出題するクイズに答えて、ゴールのマクドナルドを目指すゲームです。

クイズは『わんだふるぷりきゅあ!』やマクドナルドにまつわる内容が出題されます。

クイズに正解するとマクドナルドに近づいていき、回答を間違えてしまうと、1問目からの再スタートの振り出しに。

5問全問正解すると、オリジナルイラスト画像がもらえます☆

第1弾のおもちゃを読み込むと「キュアワンダフル」&「キュアフレンディ」、第2弾は「キュアニャミー」&「キュアリリアン」と一緒におさんぽを楽しめます。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

「プリキュア」たちになりきって遊べる、かわいいなおもちゃ。

マクドナルドのハッピーセット『わんだふるぷりきゅあ!』は、2024年10月18日(金)より販売開始です☆

©ABC-A・東映アニメーション

