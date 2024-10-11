Salyuトリビュートアルバム参加アーティスト第3弾発表！桜井和寿、milet、槇原敬之、玉置浩二ら7組

■Salyuデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『grafting』12月18日にリリース！

Salyuのデビュー20周年を記念し、12月18日にリリースされるトリビュートアルバム『grafting』の参加アーティスト第3弾が発表された。

2024年6月23日でデビュー20周年を迎えたSalyu。これを記念して企画されたトリビュートアルバムはCD2枚組になる予定で、親交があるアーティスト、尊敬するアーティスト、彼女の音楽に影響を受けたアーティストなどが多数参加する。

タイトル『grafting』は“接ぎ木”を意味する英単語。異なる種類の木でひとつの木を再構成するように、Salyuがこれまでリリースしてきた様々な曲をいろいろなアーティストが解釈してくれて出来上がるアルバム、という意味が込められている。

参加アーティスト第3弾としてアナウンスされたのは木村充揮、小林武史、桜井和寿、玉置浩二、槇原敬之、milet、MONGOL800の7組。これで参加アーティスト全組が出揃い、計18曲が収録される大ボリュームの作品になることが明らかになった。

さらに初回生産限定盤には、セルフカバー数曲が収められる。各アーティストによるカバー曲目は、後日発表される予定だ。

リリース情報

2024.12.18 ON SALE

V.A.

ALBUM『Salyu 20th Anniversary Tribute Album “grafting”』

＜Disc 1・2トリビュート盤参加アーティスト（五十音順）＞

アイナ・ジ・エンド

青葉市子

安藤裕子

木村充揮

小林武史

坂本美雨

桜井和寿

玉置浩二

CHARA

七尾旅人

中納良恵

原田郁子

ビッケブランカ

槇原敬之

milet

MONGOL800

山内総一郎（フジファブリック）

ROTH BART BARON

＜初回生産限定盤付属Disc 3セルフカバー盤参加アーティスト＞

Salyu、小林武史によるセルフカバー4～5曲

＜オリジナル特典＞

Salyu OFFICIAL SITE

https://salyu.jp/