マクドナルドのハッピーセットに、誕生から85周年を迎える世界中で世代を超えて愛されるワーナー・ブラザースのアニメ『トムとジェリー』のおもちゃが登場!

『トムとジェリー』の有名なシーンをモチーフにし、まるでアニメの世界からそのまま飛び出したように回したり、走らせたり、輪投げしたりして遊べるおもちゃ全6種がラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット『トムとジェリー』

販売期間:2024年10月18日(金)〜約4週間(予定)

スケジュール:

・第1弾 10月18日(金)〜10月24日(木) 全3種

・第2弾 10月25日(金)〜10月31日(木) 全3種

・第3弾 11月1日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全6種(方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー、にげろ! 走るジェリー、トムとジェリー ドキドキだるまおとし、トムとジェリー なかよしカート、ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま、トムがぐらぐら わなげチャレンジ)

取扱店舗:全国のマクドナルド店舗

“遊び”を通して、子供たちが生き生きと自分らしさを発揮してほしいと言う願いが込められた「マクドナルド」のハッピーセット。

今回登場するハッピーセットには、劇中と同じく「トム」と「ジェリー」のドタバタ劇を表現したおもちゃが登場します。

ハッピーセット「トムとジェリー」は、トムとジェリーの有名なシーンをモチーフにし、まるでアニメの世界からそのまま飛び出したように回したり、走らせたり、輪投げしたりして遊べるおもちゃ全6種がラインナップ。

「にげろ! 走るジェリー」や「ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま」は、「トム」と「ジェリー」のドタバタ劇を想像しながら遊ぶことができます。

また、おもちゃが入っている箱は、85周年を記念したデザインになっています☆

※各おもちゃは数量限定です。なくなり次第終了となります

※どれがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください

第1弾

登場期間:2024年10月18日(金)〜10月24日(木)

ハッピーセット『トムとジェリー』のおもちゃの第1弾には「方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー」「にげろ! 走るジェリー」「トムとジェリー ドキドキだるまおとし」の3種類が登場。

見ているだけで楽しくなる、みんなで遊びたくなるおもちゃが展開されます☆

方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー

手で押して遊べる「方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー」

「ジェリー」の首の向きを左右、正面に変えると、進む方向が変わります。

ボンネットにレイアウトされた「トム」と「ジェリー」の85周年ロゴもポイントです。

にげろ! 走るジェリー

アニメで走るシーンを切り取った「にげろ! 走るジェリー」

「ジェリー」を立てたまま手で押して、走らせて遊びます。

手で押すとパネルの「ジェリー」が前後に揺れながら進むおもちゃです。

トムとジェリー ドキドキだるまおとし

「トム」と「ジェリー」をデザインした「トムとジェリー ドキドキだるまおとし」

バットを持った「ジェリー」を使って、寝ている「トム」を起こさずに、クッションを落として遊びます。

番号のシールを貼っておくと、遊び終わった後に番号順に集める片付けができます。

第2弾

登場期間:2024年10月25日(金)〜10月31日(木)

第2弾は「トムとジェリー なかよしカート」「ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま」「トムがぐらぐら わなげチャレンジ」が登場。

「トム」と「ジェリー」のかわいいおもちゃは、子供だけでなく大人も夢中にさせてくれます☆

トムとジェリー なかよしカート

「トム」が乗っているカートを手で押して、走らせて遊ぶ「トムとジェリー なかよしカート」

85周年のロゴが入ったカートを手で押すと、「トム」が上下に動いて進みます。

付属されたチーズのシールを好きなところに貼って遊べるのもポイントです。

ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま

カップに85周年のロゴが入った「ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま」

「ジェリー」が乗ったティーカップをテーブルの上回し、コマとして遊びます。

付属のソーサーの上にティーカップを置いて、クルクル回して遊んだり、ディスプレイして楽しむこともできるおもちゃです。

トムがぐらぐら わなげチャレンジ

グラグラ揺れる台座の上に乗った「トム」に、輪っかを投げて遊べる「トムがぐらぐら わなげチャレンジ」

土台は難易度を変えて遊ぶことができるリバーシブル使用になっています。

輪っかは「トム」や「ジェリー」、「ジェリー」の甥っ子「タフィー」の形です。

カラフルな見た目とユニークな動きで『トムとジェリー』のドタバタ劇を再現できるおもちゃ!

マクドナルドのハッピーセット『トムとジェリー』は、2024年10月18日(金)より販売開始です。

ネコたちの書き下ろし絵本とご当地キャラクターのミニ図鑑!マクドナルド「ほんのハッピーセット」 ネコたちの書き下ろし絵本とご当地キャラクターのミニ図鑑!マクドナルド「ほんのハッピーセット」 続きを見る

キュアフレンディたちになりきって遊べる!マクドナルド ハッピーセット『わんだふるぷりきゅあ!』 キュアフレンディたちになりきって遊べる!マクドナルド ハッピーセット『わんだふるぷりきゅあ!』 続きを見る

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & Turner Entertainment Co. (s24)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドタバタ劇を再現したおもちゃ全6種!マクドナルド ハッピーセット「トムとジェリー」 appeared first on Dtimes.