ディズニーストアに、ゆるくてかわいいテイストで描き起こされたディズニーの犬キャラクターに癒やされる新コレクション「I LOVE DISNEY DOGS」が登場!

シークレットぬいぐるみキーチェーンをはじめ、おうちでのリラックスタイムにぴったりなホーム雑貨などが展開されます☆

ディズニーストア「I LOVE DISNEY DOGS」

スケジュール:

先行発売日:2024年10月15日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2024年10月18日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

11月1日の「犬の日」に合わせ、ディズニーの犬キャラクターをモチーフにした新コレクション「I LOVE DISNEY DOGS」がディズニーストアに登場。

『わんわん物語』の「レディ」や「トランプ」、『リトル・マーメイド』の「マックス」、『101匹わんちゃん』の子犬、『ピーター・パン』の「ナナ」、「ミッキーマウス」の愛犬「プルート」をやわらかなタッチで描き起こした、ほっこり癒やされるアートです。

優しいカラーを基調にした大人っぽいベーシックなデザインで、デイリー使いはもちろん、リラックスタイムにもぴったりなグッズが揃います。

グッズには、全5種類のシークレットぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ブランケットやマット、レディ&トランプを片足ずつデザインしたルームシューズ、コスメや小物をすっきり収納できるバスケットなど、お部屋を心地よく彩るホーム雑貨がラインナップ。

さらに、ちょっとしたおでかけにぴったりなトートバッグや、日常で大活躍するポーチやエコバッグなども多数用意されます☆

ディズニーキャラクター シークレットぬいぐるみキーチェーン I LOVE DISNEY DOGS

価格:1,500円 (税込)※ブラインドボックス

パッケージサイズ:約高さ10×幅8×奥行き3.5cm

ディズニー作品に登場する犬キャラクターが大集合した、フェイスデザインのシークレットぬいぐるみキーチェーン。

「プルート」や『わんわん物語』の「レディ」と「トランプ」、『リトル・マーメイド』の「マックス」、『ピーター・パン』の「ナナ」がラインナップされます。

そのうちのどれか1種類が、小屋デザインの小箱の中に入っています。

※ブラインドボックスのため、複数購入時は同じ商品が届く場合があります

ディズニーキャラクター タンブラー ステンレス I LOVE DISNEY DOGS

価格:3,000円 (税込)

サイズ:約高さ15.5×幅8.3×奥行き8.7cm

ディズニー作品に登場する犬キャラクターの描き起こしアートを使用したステンレスタンブラー。

「プルート」や「レディ」と「トランプ」「マックス」「ナナ」のほか、『101匹わんちゃん』のダルメシアン犬が総柄でプリントされています。

フタに飲み口キャップが付いているのでこぼれにくく、飲み口キャップを後ろに倒して固定できる、毎日使いたくなるドリンクウェアです。

ディズニーキャラクター トートバッグ チャーム付き I LOVE DISNEY DOGS

価格:4,200円 (税込)

サイズ:約高さ20.5×幅29.5×奥行き(底マチ)12.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約10cm

チャーム:キャラクター 約長さ2cm/チェーン 約長さ14.3cm

肉球モチーフのチャームが付いたトートバッグ。

ほっこり優しい色合いのレザー調トートに、かわいらしいキャラクターフェイスが刺しゅうされています。

キャラクターにまつわるイラストがプリントされた内生地にも注目です。

ディズニーキャラクター ポーチ フラット わんわん物語 I LOVE DISNEY DOGS

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約縦11.5×横14.5×厚み1.7cm

『わんわん物語』に登場する「レディ」と「トランプ」をデザインしたフラットポーチ。

四角い形の薄型ポーチに、もこもこふわふわのサガラ刺しゅうで表現された「レディ」と「トランプ」がポイントです。

反対の面には、「レディ」と「トランプ」をはじめ「プルート」、ダルメシアン犬、「ナナ」「マックス」がプリントされています。

ディズニーキャラクター ポーチ フラット ピーター・パン I LOVE DISNEY DOGS

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約縦11.5×横14.5×厚み1.7cm

『ピーター・パン』に登場する「ナナ」をデザインしたフラットポーチ。

ゆるかわアートで仕上げられた「ナナ」のお顔がアップでレイアウトされています。

反面にプリントされた犬キャラクターたちの総柄アートもポイントです。

ディズニーキャラクター バスケット I LOVE DISNEY DOGS

価格:4,200円 (税込)

サイズ:折りたたみ時 約縦16×横28×厚み4cm

使用時 約高さ16×幅30×奥行き19cm

持ち手(バスケット上部から持ち手のトップ長さ)約6cm

ほっこり優しい色合いの生地に犬キャラクターたちをプリントした、折りたためるバスケット。

外側一周にたくさんのポケット、内側にはポケットと取り外し可能な仕切りを備えた、整理整頓が得意なつくりになっています。

使わないときは折りたためるのも嬉しいポイントです。

ディズニーキャラクター ブランケット I LOVE DISNEY DOGS

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約縦70×横120cm

犬キャラクターたちのワンポイントがかわいいブランケット。

優しい印象を与える角丸のカタチとほっこり安らぐ色合いが、癒やし系のキャラクターアートと相性抜群です。

大きなポケットには肉球のモチーフがあしらわれています。

ディズニーキャラクター マット I LOVE DISNEY DOGS

価格:4,000円 (税込)

サイズ:約縦68×横95×厚み1cm

中央のロゴをぐるりと囲むようにレイアウトされた犬キャラクターたちが印象的なマット。

優しい印象を与える楕円のフォルムとほっこり安らぐ色合いに仕上げられたデイリー雑貨です。

表面は毛足が長めで足裏が喜ぶ肌触りと踏み心地で、裏面はすべりにくい仕様になっています。

レディ&トランプ ルームシューズ アシンメトリー I LOVE DISNEY DOGS

価格:4,400円 (税込)

サイズ:約 24〜27cm

『わんわん物語』の「レディ」と「トランプ」をモチーフにした、アシンメトリーデザインのルームシューズ。

軽くカールしたような毛足のほわほわ素材が、ほんわか愛らしく表現されたキャラクターフェイスにマッチしています。

中敷きにも同じ素材が使用されているので、やわらかな肌あたりです。

ディズニーキャラクター クッキー・チョコレート セット キャニスター缶入り I LOVE DISNEY DOGS

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約高さ10.5×幅12.3×奥行き9.8cm

「プルート」やダルメシアン犬、「レディ」「トランプ」「マックス」「ナナ」を総柄でプリントしたキャニスター缶。

ペンで描いたような優しいタッチのゆるかわデザインです。

開けると中には、骨のカタチのプレーンクッキーが5個と、肉球のカタチをしたかわいいチョコレートが3個入っています。

ゆるくてかわいいテイストで描き起こされた、ディズニーの犬キャラクターに癒やされる新コレクション。

ディズニーストアにて2024年10月15日より順次販売される「I LOVE DISNEY DOGS」の紹介でした☆

