DJ MUNARIやShing02コラボ！OMEN44『Year Of The Dragon』

OMEN44『Year Of The Dragon』

The Plug Internationalは、HIPHOPの本場NYで活動する日系人ラッパー・OMEN44の新作『Year Of The Dragon』のアナログ盤を2024年10月末にリリース。

前作『HENTAI』ではこれでもかという程にブーンラップに固執したOMEN44でしたが、新作『Year Of The Dragon』はサウンド面でまた新たなる進化を遂げています。

OMEN44の得意とするjazzy HIPHOPをベースに置きながらも、エレクトロやドラムンベースを取り入れた実験的な作品となり、彼の新しい一面を垣間見ることができます。

客演にも豪華なメンバーを迎えており、Kool KeithにTragedy Khadafi、Craig G、Boot Camp Clickといったオールドスクール好きにはたまらない人選となっています。

また、レゲエ界からはラスタファリムーブメントの先駆者・Richie Spiceが参戦。

そしてNUJABESとのコラボ作・luv(sic)シリーズのヒットで知られるShing02も参加。

今作はゲストだけでなく、制作陣も実に豪華。

NYでの下剋上ライフが注目を浴びるDJ Munariとのコラボは見逃せない。

また、Gradis Nice、BudaMunkなど日本勢の他、前作に続いてフランス人プロデューサーのKyo Itachiなどを迎えています。

エレクトロ、そしてドラムンベースといったエッセンスが華を添えた新アルバム『Year Of The Dragon』に耳を傾けてもらいたい。

詳細URL: https://linkco.re/uVYv4BM9?lang=en

【OMEN44コメント】

何もかもうまくいかなくて絶望していた10代の終わりに、気まぐれでイギリスのグラストンベリー音楽祭に行って、アーティストのライブをぼんやり眺めていたら、ふと”What do you deserve ?(オマエは何を望む?)”と問いかける声を聞いた気がした。

辺りには誰もいない。

とても不思議な体験だった。

あれから20年、UKサウンドのエッセンスを加えたり、日本人アーティストともコラボしたり、HIPHOPというジャンルや国境を超えたこのアルバムの完成を以て、その答え合わせがようやくできたと思う。

Omen44(オーメンフォーフォー)

神戸を中心に活動を開始するも、2000年にニューヨークに移住。

現地で活動する強みを活かして多くのアーティストと交流しており、これまでも彼の作品にはD.I.T.CのA.G.、Smif-n-WessunのTek、さらにSADAT-Xといった著名なラッパーが多く参加してきた。

また、客演としてもニューヨークのレジェンダリーなヒップホップデュオCamp-loとも共演というキャリアを持つ。

2020年発表したEP『7』にもLarge Professor制作曲を収録しているなど、その音源に対するこだわりは強い。

2020年末にはアルバム『Hentai』を発表。

日本からBUDDHA BRANDのCQ、MEGA-G、さらにデンマークから盟友・Sicknature(SNOWGOONS)、アメリカからPlanet Asia、Skyzoo、フランスからFizzi Pizziなど実にワールドワイドなゲストが参加。

【収録曲】

01 Catch A Fire (feat.Chelsea Reject,T’nah)

02 Jungle Soldier (feat.Kool Keith,Craig G)

03 DSMA (feat.Ida Divine)

04 Plug (feat.Tragedy Khadafi, Big Twins)

05 No BS (feat.Hiro-a-key)

06 Dope (feat.Hiro-a-key)

07 Idle Mind (feat.Shing02)

08 Tour

09 Culture Pusher (feat.Raz Fresco, Shadow The Great)

10 The Package (feat.Boot Camp Clik)

11 Daylight (feat.Ida Divine)

12 Righteous (feat.Richie Spice)

Tracks produced by Gradis Nice,ARU,Dj Scratch Nice.Kyo Itachi,BudaMunk,DJ MUNARI,ENDRUN

