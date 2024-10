日本マクドナルドは10月18日から約4週間、ハッピーセット「トムとジェリー」を発売することを発表した。ハッピーセット「トムとジェリー」は、来年に誕生85周年を迎えるワーナー・ブラザースのアニメ「トムとジェリー」のドタバタ劇を表現したおもちゃ。有名なシーンをモチーフにし、まるでアニメの世界からそのまま飛び出したように回したり、走らせたり、輪投げしたりして遊べるおもちゃ全6種となる。

「にげろ! 走るジェリー」や「ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま」はトムとジェリーのドタバタ劇を想像しながら遊ぶことができる。「トムとジェリーなかよしカート」などの手押しで遊べるおもちゃや「トムとジェリー ドキドキだるまおとし」、また「トムがぐらぐら わなげチャレンジ」などのおもちゃは、手先の動作の器用さや図形や空間の認識を高めるほか、ゲームを楽しみながら友達や家族とのコミュニケーションを深める遊びが楽しめる。また、おもちゃが入っている箱は、85周年を記念したデザインとなっている。■ハッピーセット「トムとジェリー」●第1弾(10月18日〜24日)・「方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー」手で押して遊べるおもちゃ。ジュリーの首の向きを左右、正面に変えると、進む方向が変わる。・「にげろ! 走るジェリー」アニメで走るシーンを切り取ったもの。ジェリーを立てたまま手で押して、走らせて遊ぶおもちゃで、手で押すとパネルのジェリーが前後に揺れながら進む。・「トムとジェリー ドキドキだるまおとし」トムとジェリーのだるまおとしのおもちゃ。バットを持ったジェリーを使って、寝ているトムを起こさずに、クッションを落として遊ぶ。番号のシールを貼っておくと、遊び終わった後に番号順に集める片付けができる。●第2弾(10月25日〜10月31日)・「トムとジェリー なかよしカート」トムが乗っているカートを手で押して、走らせて遊ぶおもちゃ。手でカートを押すと、トムが上下に動いて進む。付属のチーズのシールを好きなところに貼って遊ぶことができる。カートには85周年のロゴが入っている。・「ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま」ジェリーが入ったティーカップのコマのおもちゃ。ジェリーが乗ったティーカップをテーブルの上回し、コマとして遊べる。付属のソーサーの上にティーカップを置いて、クルクル回して遊んだり、ディスプレイして楽しむこともできる。カップには85周年のロゴが入っている。・「トムがぐらぐら わなげチャレンジ」輪投げのおもちゃ。グラグラ揺れる、台座の上に乗ったトムに輪っかを投げて遊べる。土台はリバーシブルで難易度を変えて遊べべる。輪っかは、トムやジェリー、ジェリーの甥っ子タフィーの形。●第3弾(11月1日〜)第1弾、第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等を渡す場合がある。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)