特製カレーを通じて地域の魅力を再発見・発信！港区麻布地区総合支所「麻布坂カレー」プロジェクト

港区麻布地区総合支所は、麻布地区の地域活性化を目的とした新たな取り組みとして「麻布坂カレー」プロジェクトを立ち上げ、本プロジェクトにご賛同し麻布の坂をテーマにした特製カレーを開発・販売する店舗の募集を開始。

今後、地域の象徴である麻布の坂をテーマにした特製カレーを通じて、ご一緒に地域の歴史や魅力を再発見し、広く発信していきませんか?

【概要】

<「麻布坂カレー」とは>

「麻布坂カレー」は、麻布地区の坂にまつわるエピソードを反映した特製カレーを通じて、地域の魅力を再発見・発信することを目的としたプロジェクトです。

麻布の坂をテーマにしたオリジナルカレーを提供することで、地域文化の認知度向上と街の活性化を目指します。

【満たすべき三条件】

●その1:ご飯で坂を描くこと

カレーの盛り付けやデザインに、麻布の坂の形状や特徴を反映させることが求められます。

例えば、ご飯を三角にしたり、ライスをスロープ状に盛り付けることで、坂のイメージを視覚的に表現します。

●その2:揃いの標柱を設置すること(無料提供)

提供するカレーには、「麻布坂カレー」の標柱を添えていただきます。

この標柱は、プロジェクトの一環であることを示し、「麻布坂カレー」としての統一感を醸成します。

麻布坂カレー標注

・標柱のサイズと材質

高さ :800mm、幅:200mm

表面加工:防水カットシート(耐候性・耐水性)を使用

●その3:坂にまつわるエピソードを盛り込むこと

カレーには、その坂にまつわるエピソードを添えていただきます。

例えば、坂にまつわる食材の使用や、由来、昔の出来事などをストーリーとして提供することで、地域の文化を感じていただくことを目指します。

例) 「鶏」肉を使用した「麻布坂カレー 鳥居坂」

募集に関するコメント

【募集期間】

詳しくは公式ウェブサイトで確認してください。

【店舗場所要件】

麻布地域内の店舗、もしくは隣接する地域に住所がある店舗に限ります。

詳しくは公式ウェブサイトで確認してください。

【対象の麻布坂】

対象となる坂のリストは、公式ウェブサイトにて公開します。

各店舗は、該当する坂から選んでテーマとしてカレーを提供してください。

メニューは「麻布坂カレー ○○坂」という名前で提供いただきます。

【参加費用無料】

参加費用は無料です。

但し事務局による申込み内容及びカレー(サンプル)の審査をさせていただきます。

【参加店舗への特典】

・専用標柱の無償提供

麻布坂カレー専用の標柱を無償で提供し、各店舗のオリジナル麻布坂カレーをサポートします。

・公式ウェブサイトでの店舗紹介

参加店舗は、公式ウェブサイトやその他の媒体で広く紹介され、認知度アップが期待されます。

・ミニのぼりやステッカーの提供(港区シティプロモーションシンボルマーク入り)

希望される店舗には、ミニのぼりやステッカーを提供し、店舗のPR活動を支援します。

・AZABUアンバサダーによる紹介

AZABUアンバサダーは、麻布エリアの魅力を広く発信するインフルエンサーたちです。

各自のSNSやイベントへの参加を通じて参加店舗の認知度向上をサポートします。

AZABUアンバサダー

【その他注意事項】

1. 常設メニューとして提供すること

提供する坂カレーは、おおむね3か月以上店舗の通常メニューとして提供し、店内で食べられる形にしてください。

2. 店舗ごとに申込みが必要

各店舗が独立して参加する必要があります。

同じ経営企業でも、店舗ごとに申込みが必要です。

3. PR活動のルール

各店舗で、法令とマナーを守る限り自由にPR活動を行っていただくことができます。

【参加方法】

参加を希望される店舗は、公式ウェブサイトよりお申し込みください。

応募方法や詳細についてもそちらで確認できます。

参加には申し込み後、事務局の審査がありますのでご了承ください。

公式ウェブサイト

https://azabu-base.jp/index.html

