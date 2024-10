10月10日、竹内涼真がInstagramを更新した。

【写真】両手を広げたダブルピースSHOTも公開

竹内は、自身のInstagramアカウントにて、「The rain has stopped My favorite autumn has come Love」「With love, let’s go forward today」「I hope everyone is feeling well.」などとコメントしつつ、両手を広げたピースSHOTや、海をバックにした爽やかな微笑みSHOTなどを複数公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「かっこいいなぁ!」「笑顔が最高」「癒されます」「素敵な写真」「爽やかイケメン」などの反響が寄せられている。

俳優としてドラマや映画で目覚ましい活躍を見せる竹内。10月25日からは、自身が主演を務めるAmazon Original ドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』が、Prime Video(プライムビデオ)にて世界独占配信される予定となっている。