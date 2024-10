グッチの世界巡回展「Gucci Cosmos」が日本上陸。京都市京セラ美術館で開催

2023年4月に上海、同年10月にロンドンで成功を収めた世界巡回展「Gucci Cosmos」が、グッチ日本上陸60周年を記念して2024年10月に京都へ上陸し、京都市京セラ美術館にて開催しています。©FASHION HEADLINE100年以上にわたるグッチの歴史の中で特にアイコニックなデザインを先進的な演出で展示するエキシビションは、ブランド創設の地フィレンツェと50年以上にわたり姉妹都市である京都、そして日本との長く深い結びつきを祝すとともに、人々を時の螺旋を遡るような旅へと誘いながら、フィレンツェから始まったグッチの歴史を探求し、その尽きることのないクリエイティビティへの賛歌を紡ぎ出します。

©FASHION HEADLINE本展では、100年以上にわたり継承されてきたグッチのコードとスピリットがどのようにアイコニックなデザインに生かされてきたか、また、それぞれの時代を象徴するアイテムがいかにして歴代のグッチのクリエイティブ・ディレクターやデザイナーたちにインスピレーションをもたらし、再解釈されてきたかを探求します。本展はまた、イタリアが誇る最高峰のクラフツマンシップと伝統に根ざしたクリエイティビティの力を革新していくことにより、グッチが時代を映し出してきただけではなく、自ら新しい時代を切り開き、社会とその美意識の変化を牽引してきたことを明らかにします。また、フィレンツェにあるアーカイブ収蔵拠点の扉を開き、歴史的な逸品やシンボルを通じてグッチの伝統とクラフツマンシップを世界の都市に紹介するとともに、開催地独自の視点を取り入れ、グッチのグローバルな影響力と開催地の伝統文化を融合した展示を展開しています。そして、長きにわたるグッチと日本の絆をたたえながら、京都と日本に生き生きと息づいている伝統文化とその革新の歴史に共鳴するストーリーとエレメントも紹介します。Courtesy of GUCCIGucci Cosmosは、英国の著名なコンテンポラリーアーティストであるエス・デヴリンが考案とデザインを、イタリアのファッション研究家であり評論家のマリア・ルイーザ・フリーザがキュレーションを手がけたイマーシブな展示で、グッチの過去、現在、未来をめぐる遊び心に富んだ旅を体験することができます。展示品の中心となるのは、15世紀に建てられたフィレンツェのパラッツォ・セッティマンニに収蔵されているグッチのアーカイブです。 各展示ルームでは、1921年のブランド創設以来変わることなく継承されているブランド理念とともに、絶え間なく刷新され続けるインスピレーションとクリエイティビティを多様な側面から照らし出します。©FASHION HEADLINETime Maze - 時の迷宮来場者の旅のスタート地点に、エス・デヴリンは、グッチの豊かな歴史における重要な瞬間を映し出す万華鏡のような構造体をデザインしました。この活気あふれるゲートウェイは、その先に広がる最初の展示ルーム「Time Maze」への入口となり、イマーシブな体験を通じてブランドの進化を探求する魅惑的な旅の幕開けを告げます。移り変わるインスタレーションのパターンが、グッチオ・グッチの誕生からサバト・デ・サルノの時代に至るまでのタイムラインをビジュアライズして映し出し、時の迷宮へと導きます。 「Time Maze」では、同心円状に配された3つのセクションにグッチがそのカリスマ性とアイデンティティを確立した重要なタイミングやアイテムがマッピングされ、来場者にグッチの過去、現在、未来をそれぞれの視点で感じ取る機会を提供します。©FASHION HEADLINEZoetrope - 乗馬の世界ここでは、グッチと乗馬の世界のつながりをたたえ、その歴史を通じて表現されてきたインスピレーション源やアイテムを紹介します。円形の空間を取り囲むように設置された大型スクリーンに迫力のある映像が映し出され、疾走する馬の蹄の音と、馬たちの鼓動のリズムに乗せて乗馬にまつわる言葉を朗読する声が響き渡ります。展示されている数々のアーカイブ アイテムは、乗馬の世界とつながるグッチのさまざまなシグネチャーモチーフが、どのようにイマジネーションをかき立て続けてきたかを示しています。Courtesy of GUCCIEchoes - クリエイティビティの系譜ここでは、1970年代から現在までのグッチのコレクションをまとったマネキンたちがランウェイを歩くモデルのように展示されています。これらのルックはシーズン(年代)ごとではなく、カラーやインスピレーションによって並べられることで、まるで時を超えてダンスをするかのような、新たなつながりが生み出されています。 そこには、グッチが自らの価値観、伝統、現代性とのクリエイティブな対話を絶え間なく続けていること、そしてファッションは美しさだけでなく社会的な変革をも促すことができるというブランドの信念が力強く示されています。©FASHION HEADLINELeisure Legacy - ライフスタイル賛歌さらに進むと、来場者は「Leisure Legacy」と名付けられた華やかな空間に入ります。ここは、レジャーとファッションのつながりをリードしてきたグッチの輝かしい伝統に捧げられた聖域であり、その物語はグッチの歴史に深く織り込まれています。これらのアーカイブは多様な表現で、スポーツの世界やライフスタイルに対するグッチの揺るぎない情熱を物語っています。この魅力あふれる品々の隣には、京都市京セラ美術館のコレクションから選ばれた日本における余暇や屋外での楽しみにちなんだ作品が飾られています。すべての作品は暮らしとレジャーの密接なつながりや相互作用、人々が追い求めるシンプルでありながらも奥深い喜びを表現し、たたえています。Courtesy of GUCCI©FASHION HEADLINEBamboo - バンブーの世界「Bamboo」の展示ルームに一歩入ると、来場者の旅は、グッチの最も象徴的なクリエイションのひとつである〔グッチ バンブー 1947〕バッグの起源へと導かれます。ここでは、さまざまな形と素材で作られた〔グッチ バンブー 1947〕バッグを一堂に見ることができます。またここには、グッチの日本上陸60周年を記念するコラボレーションプロジェクト「Bamboo 1947: Then and Now」の一環として、ヴィンテージの〔グッチ バンブー 1947〕バッグを日本の伝統工芸作家とコンテンポラリーアーティストが再生した作品の一部が展示されています。メインウォールには、竹から生まれ月へと帰っていった美しいかぐや姫の物語を思い起こさせる映像が映し出され、その上部にはいくつものアームが波打つような動きで竹林が風にそよぐ雰囲気を創り出しています。Courtesy of GUCCI©FASHION HEADLINERed Threads - グッチの絆鮮やかなレッドで彩られたこの展示ルームは、誰もが人生に影響を与える運命の相手と目に見えない赤い糸で結ばれているという日本の「赤い糸」の伝承にインスピレーションを得ています。レッドはグッチの歴史を通して繰り返し登場してきたカラーであり、過去と現在をクリエイティブな表現でつなぐ“fil rouge”(赤い糸)です。クリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノは深みのある赤を「グッチ ロッソ アンコーラ」と名づけ、グッチの新たなシグネチャーカラーとしました。グッチの伝統と響き合うグッチ ロッソ アンコーラは、既存の枠にとらわれない大胆さと、タイムレスなエレガンスの共存を体現しています。Courtesy of GUCCICourtesy of GUCCIGucci Cosmosは2024年12月1日まで、京都の京都市京セラ美術館で開催されます。GUCCI COSMOSAN EXPLORATION OF HERITAGEグッチ日本上陸60周年記念展主 催 : グッチ、京都市会 場 : 京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階、新館 東山キューブ〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町124会 期 : 2024年10月1日(火)-12月1日(日)開館時間 : 10:00 - 18:00(最終入場は17:00 まで)休館日: 月曜日(祝・休日の場合は開館)観 覧 料 : 一般 2,200円(2,000円) 大学生 1,500円(1,300円)高校生 1,000円(800円)中学生以下は無料U R L : https://www.gucci.com/jp/ja/ st/capsule/cosmos-exhibition#GucciCosmosKyoto#Gucci60YearsInJapanGUCCI1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチは社長兼CEOジャン=フランソワ・パルーとクリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。