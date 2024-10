【第62回全日本模型ホビーショー】開催期間:10月11日~13日(11日は業者招待日)会場:東京ビッグサイト南1・2ホール(東京都江東区有明3-11-1)入場料 当日券:1,200円前売り券:1,000円 ※中学生以下は無料

東京マルイは、10月11日より13日まで開催しているイベント「第62回全日本模型ホビーショー」にて、ガスブローバックガン「ハイキャパ D.O.R R」を展示している。

「ハイキャパ D.O.R R」は14歳以上推奨のガスブローバックガン。「ハイキャパ D.O.R」と同じく「ピストンカップ」や「新型ショートリコイルシステム」などを搭載しているが、弾速を0.135J以下とすることで全国の青少年育成条例をクリアする数値になっている。鋭意進行中で発売日や価格は未定となっており、今後の続報が期待される。

また会場では、電動BBローダー「BB AUTO LOADER」を展示中。東京マルイ製のマガジンに対応しており、装弾数は1,600発でBB弾を補充しやすい大口径の給弾口となっているほか、低重心設計で倒れにくく安定して給弾できる。単3アルカリ電池4本で約13,000発チャージ可能。アモ缶をイメージした外装によってフィールドでも違和感のないデザインに仕上がっている。

さらにベルサール秋葉原にて「東京マルイフェスティバル 2024」が開催決定。開催期間は11月9日より10日までで、入場無料となっている。

【ハイキャパ D.O.R R】【AK47 R】【マガジン・オプションパーツ】【BB AUTO LOADER】【東京マルイフェスティバル 2024 in ベルサール秋葉原 開催決定】

