ファインモールドは10月11日～13日の期間東京ビッグサイトにて開催されている第62回全日本模型ホビーショーにて「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型（三菱製・中期型）/（中島製）」など新製品を展示している。

注目は12月に発売予定の「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型」。1/48スケールで、操縦席やエンジン部などを実機に基づいた分割で再現。会場では部分的に分割した状態で展示されており、組み立てが楽しそうだ。

この他2025年3月発売予定「アメリカ海軍 F-4N 戦闘機 VMFA-531 ”グレイゴースト”」や2025年4月発売予定「アメリカ海軍 F-14A トムキャット VF-2 ”バウンティハンターズ”」など、新製品の塗装見本を展示している。