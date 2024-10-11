ファインモールド、12月発売「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型」の全ランナーを展示！【#全日本模型ホビーショー】
【第62回全日本模型ホビーショー】
開催日：10月11日～13日（11日は業者招待日）
会場： 東京ビッグサイト南1、2ホール 東京都江東区有明3-11-1 入場料： 1,200円（当日券） 1,000円（前売り券） ※中学生以下無料
開催日：10月11日～13日（11日は業者招待日）
会場： 東京ビッグサイト南1、2ホール 東京都江東区有明3-11-1 入場料： 1,200円（当日券） 1,000円（前売り券） ※中学生以下無料
ファインモールドは10月11日～13日の期間東京ビッグサイトにて開催されている第62回全日本模型ホビーショーにて「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型（三菱製・中期型）/（中島製）」など新製品を展示している。
注目は12月に発売予定の「帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型」。1/48スケールで、操縦席やエンジン部などを実機に基づいた分割で再現。会場では部分的に分割した状態で展示されており、組み立てが楽しそうだ。
この他2025年3月発売予定「アメリカ海軍 F-4N 戦闘機 VMFA-531 ”グレイゴースト”」や2025年4月発売予定「アメリカ海軍 F-14A トムキャット VF-2 ”バウンティハンターズ”」など、新製品の塗装見本を展示している。