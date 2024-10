3Dプロジェクションマッピング開催！一広タオル美術館「PETER RABBIT(TM) JOURNEY〜旅するピーターラビット(TM)〜」

ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)/Peter Rabbit(TM)」において、2024年11月2日(土)から一広タオル美術館による3Dプロジェクションマッピング「PETER RABBIT(TM) JOURNEY〜旅するピーターラビット(TM)〜」を開始します。

一広タオル美術館「PETER RABBIT(TM) JOURNEY〜旅するピーターラビット(TM)〜」

ソニー・クリエイティブプロダクツは日本におけるマスターエージェントとしてライセンスを管理する「The World of Beatrix Potter(TM)/Peter Rabbit(TM)」において、2024年11月2日(土)から一広タオル美術館による3Dプロジェクションマッピング「PETER RABBIT(TM) JOURNEY〜旅するピーターラビット(TM)〜」を開始。

好評開催中のPETER RABBIT(TM) in TOWEL MUSEUMと併せて、館全体を楽しめる企画が用意されています。

【ピーターラビット(TM)×3Dプロジェクションマッピング】

絵本から飛び出したピーターラビット。

愛媛の特産品であるみかんや柑橘をイメージしたオレンジガーデンにも立ち寄りながらいろいろな仲間と出会います。

そして、クリスマスまでの冬の期間、スケートをして遊んだり、仲間たちとクリスマスの準備をして楽しく過ごしたりしながら素敵なウィンターホリデーを迎えます。

ピーターラビットと一緒にこころあたたまる旅に出かけましょう。

【開催概要】

開催期間:2024年11月2日〜2025年1月31日

※2024年12月31日、2025年1月1日、16日、28日は

投影点灯ともに休止します。

開催時間:17:00〜21:00(最終入場20:30)

イルミネーション点灯時間:

17:30(11月2日は18:00)

3Dプロジェクションマッピング投影時間:

(1)18:00(2)18:30(3)19:00(4)19:30

(11月2日は(1)18:10頃予定)

入場料 :大人800円 中高生600円 小学生400円

11月2日のセレモニーは入場無料となります。

場所 :愛媛県今治市朝倉上甲2930 タオル美術館4F ヨーロピアンガーデン

*企画展「ピーターラビット(TM)展」(2025年5月27日迄)開催中。

【2024年11月2日点灯式開催概要】

日時:2024年11月2日(土)

15:00 開場 17:55記念花火打ち上げ

18:00 カウントダウン点灯式

18:10頃 3Dプロジェクションマッピング投影

点灯式にはピーターラビットが登場予定です。

<タオル美術館について>

タオル美術館は、愛媛県今治市にあるタオルを通じて生活文化を提案する観光施設です。

タオルの製造工程の見学やタオルをアートとして展示したギャラリー、四季折々の花々が咲き誇るヨーロピアンガーデンなど、さまざまな仕掛けが用意されています。

また、レストランやカフェ、タオルや縫製品などの販売コーナー、物産コーナーなども併設されています。

<ピーターラビット(TM)とは>

作者ビアトリクス・ポターは1866年7月、ロンドンで生まれました。

『ピーターラビットのおはなし』は、1893年に知人の病気の息子、ノエル少年に送った「絵手紙」から誕生した物語です。

1901年、自身で『ピーターラビットのおはなし』の私家版を出版。

1902年には絵に色を付けてフレデリック・ウォーン社から出版され、最終的には23冊の絵本を世に送り出します。

ロンドンから自然豊かな湖水地方に拠点を移し、晩年は牧羊と自然保護活動に力を注ぎました。

彼女が実際に暮らし、絵本にも描かれたヒルトップ農場はナショナル・トラストにより今も当時のままの姿で保存されており、世界中からピーターラビット(TM)を愛する多くのファンが訪れています。

この絵本シリーズは世界110ヶ国48ヶ国語にて発行され、累計発行部数2億5,000万部以上の世界的ベストセラーとなっています。

2022年には『ピーターラビットのおはなし』出版120周年を迎えました。

BEATRIX POTTER(TM) & (C) Frederick Warne & Co.,2024

