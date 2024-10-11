ANA、国際線でタイムセール アメリカ往復12万円など
全日本空輸（ANA）は、国際線を対象としたタイムセールを10月11日から17日まで開催する。
アジアや欧米、オセアニア行きに設定がある。搭乗期間は11月1日から2025年7月31日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。
予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」となる。
・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラスの順）
上海/浦東（32,000円）、北京（33,000円）、大連（40,000円）、香港（44,000円）、ハノイ・ホーチミン（49,000円）、広州（55,000円）、シンガポール・マニラ（57,000円）、バンコク（62,000円）、ジャカルタ（70,000円）、クアラルンプール（72,000円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、シドニー（105,000円）、ロサンゼルス・パース（120,000円）、ニューヨーク（140,000円）、ロンドン・ミラノ・ストックホルム・イスタンブール・パリ・フランクフルト・ミュンヘン・ブリュッセル・ウィーン（145,000円）、サンフランシスコ・シカゴ・バンクーバー（150,000円）