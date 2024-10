SEVENTEEN、『LOVE, MONEY, FAME』MVのティーザー第2弾公開！第1弾と異なる雰囲気…振付も披露

ボーイズグループSEVENTEENが、新アルバムのタイトル曲『LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)』の振付の一部を初披露した。

SEVENTEENは10月11日0時、公式SNSとHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』のタイトル曲『LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)』ミュージックビデオのティーザー第2弾を公開した。

映像では、同曲の軽快なリズムに合わせて踊るメンバーたちの姿に視線を奪われる。

彼らは雨が降る街で、一段と余裕のある洗練された動きで成熟したオーラを放った。強烈かつパワフルな群舞で“パフォーマンス最強者”という愛称を得た、SEVENTEENのユニークな魅力に期待が高まる。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

また、前日に公開されたティーザーとは相反する雰囲気にも注目だ。

ティーザー第1弾では愛の意味に悩む姿を描き、寂しげな雰囲気を抱かせたのに対し、第2弾では愛に対するSEVENTEENの確固たる決心を見せながら、暖かく胸がいっぱいになるような雰囲気を感じさせた。

メンバーたちが表現する多彩なキャラクターや映像に繰り返し登場するバラの花に、ミュージックビデオ本編への好奇心をくすぐられる。

さらに、ティーザーの序盤に登場する「LOVE IS Unstoppable」「LOVE IS Sharing」「LOVE IS YOU, YOU」「LOVE IS Sincerity, not Size」「LOVE IS Forever」などのフレーズが、SEVENTEENの定義する愛の多様な意味に対する興味を惹かれる。

タイトル曲『LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)』は、HIPHOPやR&Bジャンル特有のグルービーなメロディーで強い中毒性を誇る歌だ。ミニマルなトラックとビンテージなサウンドのハーモニーが聴く楽しさを倍増させる。

アルバムには同曲に加え、『Eyes on you』や『1 TO 13』、『飴』(原題)、さらには『Rain』、『Water』の計6曲が収録される。

なお、SEVENTEENの12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』は来る10月14日午後6時にリリース予定だ。

これに先立ち、10月12〜13日にはSEVENTEENの新たなワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」が韓国・京畿道(キョンギド)の高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで華麗に幕を開ける。ツアーはその後、アメリカや日本、アジアの主要都市でも開催が予定されている。