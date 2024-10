【第62回 全日本模型ホビーショー】開催日:10月11日~13日(11日は業者招待日)会場:東京ビッグサイト南1、2ホール(東京都江東区有明3-11-1)入場料 当日券:1,200円 前売り券:1,000円 ※中学生以下は無料

ベルファインは、10月11日から13日に開催しているイベント「第62回 全日本模型ホビーショー」にて、様々なプラモデルやフィギュアを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、アニメ「スペース☆ダンディ」に登場する宇宙船や、映画「ブレードランナー 2049」の「スピナー」、映画「トップガン:マーヴェリック」の「ダークスター」などのプラモデルを多数展示している。

また同社ブースにはフィギュアも展示しており、アニメ「僕のヒーローアカデミア」の「トガヒミコ」と「レディ・ナガン」のデコマスや、アニメ「キングダム」の「王騎 ブロンズカラーVer.」などを確認することができる。

プラモデル

「スペース☆ダンディ メカニックセレクション」

「スピナー」

「ダークスター」

「サンダーバード メカニックセレクション」

「UFO」

フィギュア

「トガヒミコ 二次元化 Ver.」

「レディ・ナガン」

「王騎 ブロンズカラーVer.」

「ダークスター」

(C) 2014 BONES / Project SPACE DANDY

(C)2017 Alcon Entertainment, LLC. All rights reserved

TM & (C) 2024 Paramount Pictures All rights reserved

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)原泰久/集英社・キングダム製作委員会