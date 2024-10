店舗限定メニューをいち早く味わって！ パリの最高峰メゾン「ルノートル」が麻布台ヒルズにオープン（東京・神谷町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は麻布台ヒルズに新しくオープンしたパリのメゾン「ルノートル」です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

ルノートル 麻布台ヒルズ店(東京・神谷町)

テイクアウトのケーキもそろう

2024年10月11日、「ルノートル 麻布台ヒルズ店」が麻布台ヒルズのレジデンスA 1階にオープンしました。

パフェやスイーツのセットなど限定メニューが豊富 写真:食べログマガジン編集部

パリの最高峰メゾンのひとつと言われるルノートルが、2019年銀座三越にオープンしてから日本で4店舗目となる麻布台ヒルズ店。カフェメニューを充実させたお店で、季節によって異なる12種類のお菓子と好きなドリンクを楽しめる「ル・グテ・ドゥ・ルノートル」(7,700円)、「プロフィットロール・オペラ」(2,750円)、オリジナルブレンドのコーヒー「アメリカーノ」(990円)、紅茶の「メランジュ・ルノートル」(1,210円)など限定メニューを用意しています。

「ル・グテ・ドゥ・ルノートル」

「プロフィットロール・オペラ」は、ルノートルを代表するケーキ「オペラ」をデセールに仕立てたもので、クッキーシューにコーヒーアイスクリームをサンド。カカオソースとコーヒーのジュレ、チョコレートサブレが添えられています。

「プロフィットロール・オペラ」

サクサクのクッキーシューとアイスクリームが口の中に広がり、いくつでも食べられそうなおいしさ! カカオソースをプロフィットロールの上からかけるとまた違った味を楽しめます。

カカオソースをたっぷりとかけて

麻布台ヒルズ店のオープンに合わせ、マカロンの販売もスタート。ヴァニーユ(378円)やショコラ(378円)、ピスターシュ(410円)など、順次ほかの店舗でも販売予定です。

麻布台ヒルズ店オープンで6種類のマカロンも販売

「フィナンシェ・ポワール・マロン」 写真:食べログマガジン編集部

また、11月末までの焼き立てフィナンシェ「フィナンシェ・ポワール・マロン」(378円)も見逃せません。洋梨と栗がのったフィナンシェは珍しく、食べてみると意外と合うことに驚きます。サクッとした食感と中のふんわり感に加え、バターのまろやかな味がたまりません。季節限定の商品なので、12月以降のメニューも楽しみですね。

「フォンダン・ショコラ」

他にも、スペシャリテの「フイユ・ドトンヌ」(1,026円)のパルフェ「パルフェ・フイユ・ドトンヌ」(2,200円)や、カカオ70%のビターチョコレートを味わう「フォンダン・ショコラ」(1,980円)などもそろいます。ぜひ落ち着いた雰囲気の店内で、ルノートルの世界を楽しんでみてください。

<店舗情報>◆ルノートル 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA1 1FTEL : 03-5544-8215

※価格は税込。

文:食べログマガジン編集部

写真:お店から

