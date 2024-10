ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、秋の味覚“栗”を存分に味わえる「マロンデザート」が登場!

“うっとり、マロマロ”になる「モンブランパフェ」など、北海道ソフトクリームと秋の味覚マロンの組み合わせがおいしいデザートが3種類ラインナップされます☆

びっくりドンキー「マロンデザート」

発売日:2024年10月16日(水)〜期間限定

取扱店舗:びっくりドンキー

※一部店舗では取扱いのない商品があります

※「マロンデザート」メニューは朝10時からの販売です

毎年秋限定でマロンデザートが楽しめる「びっくりドンキー」

2024年も「秋栗の魅力をじっくり味わってほしい」という思いが込められた、秋限定のマロンデザートが登場します!

びっくりドンキー自慢の「北海道ソフトクリーム」と秋の味覚マロンが出会い、口の中で広がるマロやかで多彩な味わいを堪能できるフェアです☆

モンブランパフェ

価格:760円(税込)

栗が香る芳醇な特製モンブランケーキが贅沢に添えられた「モンブランパフェ」

北海道ソフトクリームと塩キャラメルクリームに加え、ぷるぷるの紅茶ゼリーがアクセントになっています。

秋の味覚が存分に堪能できる、上品な味わいのデザートです。

マロンの塩キャラメルパフェ

価格:560円(税込)

塩キャラメルクリームと北海道ソフトクリームを合わせた「マロンの塩キャラメルパフェ」

マロンとビターキャラメルソースがアクセントになっています。

食後にぴったりな小さめサイズのデザートパフェです。

ジョッキパフェ(マロン)

価格:1,490円(税込)

満足感のある、たっぷりサイズの「ジョッキパフェ(マロン)」

「モンブランパフェ」のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせてあります。

家族や友人とシェアをしながら愉しむのもおすすめです!

秋の味覚・マロンを北海道ソフトクリームと堪能できる、この時期だけの贅沢パフェ!

「びっくりドンキー」のマロンデザートは、2024年10月16日(水)より期間限定で登場です。

※アレルギーのある方はスタッフへ相談ください

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※この商品は予告なく終了する場合があります

※夜10時以降の注文には、10%の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※上記のメニューはテイクアウト・デリバリーできません

