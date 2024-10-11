¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À÷Ìîµ±¤¬´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹Æ»¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é1°Ì¤â¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¨¡¼¥¹¡×
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡Ê£²¡Ë
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡¡À÷Ìîµ±
¡Ö¾®¡¢Ãæ¡¢¹â¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø¤È¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À÷Ìîµ±¤Ï¡¢¸Ê¤ÎÂÀ×¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼«¤é¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¡¢ÃÃÏ£¤µ¤ì¤ë¡£Å´¤ÏÃ¡¤±¤ÐÃ¡¤¯¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¸÷¤êµ±¤½Ð¤·¤¿¡½¡½¡£
¡¡À÷Ìî¤¬¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£¶ºÐ¤Î»þ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤ÈÍÄ¤¤º¢¤«¤é£µºÐ¾å¤Î»Ð¤¬¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤ë¤Î¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Ø£±Ç¯¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À÷Ìî¤Ï´¶³´¿¼¤²¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ð¥ì¡¼¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢"ÌÌÇò¤½¤¦"¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤é¡ØÆþ¤ê¤¿¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤â¡ÊÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ËÁ÷·Þ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¾¶¯À©Åª¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢·ù¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Æþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ò¾å¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î½Å²Ù¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥¹¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¾¡¤Ä¡£·è¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é"ÀïÈÈ"¤È¤·¤ÆÄß¤·¾å¤²¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï½Å°µ¤Ë»¯¤µ¤ì¡¢¹â¹»»þÂå¡Ê½ÙÂæ³Ø±à¡Ë¤Î½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼·è¾¡¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤â¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾¡Éé¤Ë¤È¤³¤È¤óÇ³¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÓÃæ¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÀ÷Ìî¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤É¤³¤«ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Ï¼å¾®¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®£´¤Ç¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¾¡¤Ä´î¤Ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡ÇÔ¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂç³Ø£³Ç¯¤Î»þ¡¢¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ò¡Ë£²²óÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÂ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢£´Ç¯¤Ç¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤âÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç......¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Ï¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¿È£²²óÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Ø¤Î»×¤¤¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢º£Ç¯£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëSV¥ê¡¼¥°¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤«¡£
¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤ÊÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤á¤²¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î·ÑÂ³ÎÏ¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡À÷Ìî¤Ï¹â¤é¤«¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ç¥£¥°¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ì¥·¡¼¥Ö¡Ë¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼éÈ÷·¿¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡Ù¡Û
¡½¡½¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø£´Ç¯¤«¤éÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¡Ø¡ÊÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¡Ë¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¡×
¡½¡½¶¦´¶¤ä³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æü¸þæÆÍÛ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ì¾¸À¤Ï¡©
¡Ö²ªÂæ¤ÎÀ±³¤¸÷Íè¤¬¡¢¡Ø¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÉÔÍø¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¡ÉÔÇ½¤ÎÍ×°ø¤Ç¤ÏÌµ¤¤‼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£µ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¡Ê¿ÈÄ¹186cm¡Ë¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¿ÈÄ¹180cmÂæ¸åÈ¾¤ä190cmÂæ¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ó¤À¤«¤é......¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»É¤µ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ù¥¹¥È£³¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢À±³¤¤¬1°Ì¤Ç¤¹¤Í¡££²°Ì¤ÏÀÄÍÕ¾ëÀ¾¤ÎµÚÀîÅ°¡£¤¢¤ì¤À¤±¥Á¥ã¥é¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î±¨ÌîÀï¤ÎÁ°Æü¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤·¤Ê¤¬¤é±¨Ìî¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸¦µæ¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤â½ÙÂæ³Ø±à»þÂå¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤â¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³°Ì¤Ï°Õ³°¤Ê¥¥ã¥é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Áª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¨Ìî¤Îß·Â¼ÂçÃÏ¤Ç¡£¡Ê¼«Ê¬¤â¼ç¾¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤ÇÀÄÍÕ¾ëÀ¾¤ËÉé¤±¤¿¤¢¤È¡¢ÅìÊö°°¤ä¿û¸¶¹§»Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¤é¤È¡¢¤Þ¤À¥Ð¥ì¡¼¤·¤Æ¤¨¡Ù¤È¸À¤¦Ç®¤¤ÉôÊ¬¤â¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×
¡½¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ì¤âÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Í½Áª¤Î¤Û¤¦¤Î±¨ÌîvsÀÄÍÕ¾ëÀ¾¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¶»Ç®¤Ç¤·¤¿¡£µÚÀî¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡»î¹ç½ªÈ×¤Î¡Ø¡½¡½ºÍÇ½¤Ï³«²Ö¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡¡¡½¡½¥»¥ó¥¹¤ÏËá¤¯¤â¤Î¡ª¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤°Å¸³«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê£³¿ÍÌÜ¡§¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¹ÃÈå¹§ÂÀÏº¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¥Ð¥ì¡¼ÄÒ¤±¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
À÷Ìîµ±¡Ê¤½¤á¤Î¡¦¤Ò¤«¤ë¡Ë
½êÂ°¡§¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå
2001Ç¯£··î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£186cm¡¦¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç£¶ºÐ¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢½ÙÂæ³Ø±à»þÂå¤Ë¤Ï½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼2020¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É³èÌö¡£½çÅ·Æ²Âç¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç£²ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥ÉÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£