島田歌穂さんによるディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』の発売およびデジタル配信が決定。

彩り豊かなディズニーの名曲、全13曲の収録を予定しており、ジャケットには描き下ろしイラストが使われます☆

ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』

CDアルバム発売日・デジタル配信日:2024年11月20日(水)

CD価格:3,900円(税込)

CD予約受付:2024年10月9日(水)

店別購入者特典:

・アマゾン限定特典「メガジャケ」

・ディズニーストア限定特典「缶バッジ」

・共通特典 クリアファイル(A4)

・コンサート・イベント会場限定「クリスマスカード」

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

※ダウンロード定価は各ストアに準じます

デビュー50周年を迎えた女優・歌手の島田歌穂さんによる、ディズニー公式カバーアルバムがリリース決定。

自身初のディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』が、2024年11月20日にCDアルバムおよびデジタル配信にて発売します☆

アルバムには、彩り豊かなディズニーの名曲、全13曲を収録予定。

ディズニーファンから愛され続けるクリスマスの名曲を、21年の時を経て新たなアレンジで録音した「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」をはじめ、多彩な楽曲が楽しめるアルバムです。

『メリー・ポピンズ』や、自身が日本版声優として参加した実写映画『美女と野獣』の代表曲、井上芳雄さんとのデュエットでのレコーディングが実現した「輝く未来 From 『塔の上のラプンツェル』」なども収録。

2023年ディズニー100周年記念作品として公開されたディズニー映画『ウィッシュ』の楽曲なども収録されます!

楽曲のアレンジは、ピアニストで作曲・編曲家・プロデューサーの島健さんが担当。

オーケストラを贅沢に使ったアレンジから、美しい弦楽カルテットなど、各曲がそれぞれ個性豊かに表現。

ピアノが印象的なジャズアレンジやビッグバンドやハープとの共演などもあり、大切に奏でられた楽曲は島田歌穂の歌声とともに、名曲に新たな魔法をかけます☆

ジャケットには、今作のために特別に描き下ろされたイラストを使用。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たち、ディズニーのキャラクターが描かれたイラストにも注目です。

コンサートの開演を待つ、ワクワクした世界観が描かれたジャケットイラストは、ここでしか出会えないアートになっています!

各販売店では予約受付がスタートており、ジャケットの描き下ろしイラストを使った、店舗別特典も必見です☆

ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』収録楽曲

収録楽曲(全13曲収録予定):

01.ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)

02.パート・オブ・ユア・ワールド From 『リトル・マーメイド』

03.美女と野獣 From 『美女と野獣』

04.愛を感じて From 『ライオン・キング』

05.スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス From 『メリー・ポピンズ』

06.鳥に餌を From ミュージカル 『メリー・ポピンズ』

07.彼がトランプさ From 『わんわん物語』

08.ホエン・シー・ラヴド・ミー From 『トイ・ストーリー2』

09.輝く未来 From 『塔の上のラプンツェル』(duet with 井上芳雄)

10.レット・イット・ゴー From 『アナと雪の女王』

11.ウィッシュ〜この願い〜 From 『ウィッシュ』

12.星に願いを From 『ピノキオ』

<ボーナストラック>

13.ウェルカム・トゥ・クリスマス(日本語バージョン/「キャンドルライト・リフレクションズ」より)

島田歌穂(女優・歌手)プロフィール

1974年に子役デビューされた女優・歌手の島田歌穂さん。

87年、ミュージカル『レ・ミゼラブル』初演で脚光を浴び、出演回数は1,000回を超えました。

同作の世界ベストキャストに選ばれ、英国王室主催のコンサートに出演。

参加した世界ベストキャストアルバムが米国にてグラミー賞を受賞しました。

主な出演作品は『ウエストサイド・ストーリー』『ビリー・エリオット』『メリー・ポピンズ』『ナイツ・テイル』『Endless SHOCK』など多数。

また、ディズニー映画『美女と野獣』(17年)プリュメット役、『メリー・ポピンズ リターンズ』(19年)トプシー役、『魔法にかけられて2』(22年)マルヴィーナ役の吹替や、東京ディズニーシーのスペシャルイベント等で使用された楽曲「ウェルカム・トゥ・クリスマス」の歌唱を担当するなど、女優・歌手として幅広く活躍されています。

芸術選奨文部大臣新人賞、紀伊國屋演劇賞個人賞、読売演劇大賞優秀女優賞など受賞も多数。

大阪芸術大学教授でもある島田歌穂さんは2024年、デビュー50周年を迎えました。

全13曲を収録した、島田歌穂さん初のディズニー公式カバーアルバム。

2024年11月20日よりリリースとなる、ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』の紹介でした☆

