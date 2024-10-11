Àé²ìÞæÂç¤¬¡Ö²õ¤ì¤¿¤¾¡×¡¡·àÃÆ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ÇÌÜ·â¡¢Ä¾¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÆ¶¦´¶¤ÎÍò¡Ö100ÅÀ¤À¡×
9Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêS¤Ø¡¢¾¡Éé·è¤á¤¿·àÅªÃÆ¤ËÊòÁ³
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò3¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·¡¢2015Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢·è¾¡¤ÎµÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¡¼¥¢ÆâÌî¼ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¸«¼é¤ëÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤Ï0-1¤Î6²ó1»àËþÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º±¦ÏÓ¥¨¥¹¥Æ¥Ù¥¹¤Î4µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ø¤Î»þÂ®99.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160¥¥í¡Ë¤Î¹äÂ®µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ëµÕÅ¾ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥ó¤âÆ±¤¸¡£Àé²ì¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¡¢¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Î¥á¥Ã¥ÄÀìÌç¸ø¼°X¤¬¡Ö¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥ó¥¬¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¬¤ÏÍ©Îî¤ò¸«¤¿¡×¡Ö¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤¬¥»¥ó¥¬¤ò²õ¤·¤¿¤¾¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤100ÅÀ¤À¡×¡Ö¥»¥ó¥¬¤ÎÉ½¾ð¤Ï¥×¥é¥¤¥¹¥ì¥¹¤À¡×¡Ö²¶¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àé²ì¤Ïº£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï1»î¹çÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÀèÈ¯¤·2²ó1¼ºÅÀ¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë