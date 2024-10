音楽で世界を変え、生きる伝説と称される作曲家、ジョン・ウィリアムズ氏。

彼の足跡を辿るドキュメンタリー映画「ジョン・ウィリアムズ/伝説の映画音楽」が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて配信されます!

また、ジョージ・ルーカス氏やスティーブン・スピルバーグ氏らが登場する予告映像と、日本版ビジュアルも解禁されました☆

ディズニープラス「ジョン・ウィリアムズ/伝説の映画音楽」

配信開始:2024年11月1日(金)よりディズニープラスにて日米同時独占配信開始

「スター・ウォーズ」シリーズをはじめ「ジュラシック・パーク」シリーズや「インディ・ジョーンズ」シリーズ、「ハリー・ポッター」シリーズなどで映画音楽を手がけてきた作曲家ジョン・ウィリアムズ氏。

『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』では第50回アカデミー賞作曲賞や第35回ゴールデングローブ賞最優秀作曲賞、その年のグラミー賞でも3部門を受賞して映画史に名を刻んでいます。

2005年にはアメリカ映画協会(AFI)が「スター・ウォーズ」の音楽を“史上最高の映画音楽”の第一位に選出。

その後、アメリカ議会図書館も“文化的、歴史的、美学的に重要なもの”として、「スター・ウォーズ」のサウンドトラックを全米録音資料登録簿に登録するなど、その功績は計り知れない存在です!

映画史に残る数々の名作映画で音楽を制作してきたジョン・ウィリアムズ氏は、生きる伝説の作曲家とも称されています。

そんな彼の足跡を辿るドキュメンタリー映画「ジョン・ウィリアムズ/伝説の映画音楽」が、ディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)にて配信決定。

2024年11月1日より、日米同時独占配信となる「ジョン・ウィリアムズ/伝説の映画音楽」は、ディズニープラスオリジナルのドキュメンタリー映画です。

ジョージ・ルーカス氏やスティーブン・スピルバーグ氏が登場する予告映像が解禁

ジョージ・ルーカス氏や映画界の巨匠スティーブン・スピルバーグ氏らが登場する予告映像と、日本版ビジュアルも解禁。

予告映像では、ジョージ・ルーカス氏が「『スター・ウォーズ』に彼の曲は欠かせない」と、ジョン・ウィリアムズ氏へ絶大なる信頼を寄せていることを語っています!

さらに、何度もタッグを組んでいるスティーブン・スピルバーグ氏は

映画における音楽の重要度は音楽なしで観れば分かる。

音楽ありで再び観てみるとジョンの才能に気付かされる

と絶賛。

音楽で物語を伝えてる。

こんなに純粋な“アート”はない

と明かし、彼の音楽が映画において1つの芸術になっていることも語っています。

偉大な巨匠たちからも篤い信頼を寄せられているジョン・ウィリアムズ氏は

膨大な仕事も音楽への愛と最高の仲間のお陰でできる。

音楽を味わうには一生涯では足りないよ

と音楽への愛を語っています。

誰もが一度は聴いたことのある、今も映画史に影響を与え続けているジョン・ウィリアムズ氏の音楽。

一体どのようにして生まれたのかに迫るドキュメンタリーに期待が高まります!

映画史に残る映画音楽を手掛けてきた、生きる伝説の作曲家ジョン・ウィリアムズの足跡を辿る、ディズニープラスオリジナルのドキュメンタリー映画。

「ジョン・ウィリアムズ/伝説の映画音楽」は、2024年11月1日よりディズニープラスで日米同時独占配信開始です!

