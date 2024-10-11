¡Ú³ÚÅ·¡Û´ÆÆÄµî½¢½ä¤ê¸µ´ÆÆÄ¤é¥Ö¥Á¥®¥ì¡¡¥Ç¡¼¥Ö»á¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×ÅÄÈø»á¡Ö¿Æ²ñ¼ÒÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡×
¡¡½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î²òÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÚÅ·¤Îº£¹¾ÉÒ¹¸´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¤Îµî½¢¤ò½ä¤ê¡¢´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¡Ê£µ£·¡Ë¤ÈÅÄÈø°Â»Ö»á¡Ê£·£°¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ»á¤Ï£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¡Êº£¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ë´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¶¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈµåÃÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç£Ã£Ó½Ð¾ì¤âÁè¤¨¤¿¤·¤½¤³¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¤È¡£¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤è¡×¤È¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼»Ø´ø´±¤Î²òÇ¤¤ËÉÔËþ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÈø»á¤â¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡Ä¤È¤¤¤¦»ÄÇ°¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤Èº£¹¾´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤·à¤òÃÇºá¡£¡Öº£¹¾´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â»°ÌÚÃ«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»°ÌÚÃ«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ»×¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ»á¤ÈÅÄÈø»á¤Ï¤È¤â¤Ë½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¹¾´ÆÆÄ¤Î¶ì¤·¤ß¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÖÍèÇ¯°ã¤¦¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼õ¤±¤ë¿Í¤Ï¤è¤Ã¤Ý¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¯¤é¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡ÊÇ¯Êð¤¬¡Ë£²£°£°£°Ëü±ß¤Ç¤â¤ä¤ë¡£²¶¤À¤Ã¤¿¤é¡ØÀäÂÐ¤ä¤á¤È¤±¡¢¶ì¤·¤à¤¾¡Ù¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï¡ÖËÍ¤â£³Ç¯·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼õ¤±¤¿¤¬£±Ç¯¤Ç²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»°ÌÚÃ«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¢¤Î»þ£³£¹ºÐ¡£ËÍ¤Î»þ¤Ï¡¢¼ã¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡ÊÍýÍ³¤Ï¡Ë¼ã¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡££²£°Ç¯¤¿¤Ã¤Æ£µ£¹ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éºÆ¤Ó»°ÌÚÃ«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÈãÈ½¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡Ö¤à¤²¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í´Ö¤ò´ÊÃ±¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÌîµå¿Í¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢£²£°Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¼«¿È¤¬´ÆÆÄ»þ¤Î¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¿Æ²ñ¼Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì¸À¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤¬Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÌîµå¤È¤ªÏÃ¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££²£°Ç¯·Ð¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤¬Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼ÈãÈ½¤Ï¤È¤á¤É¤Ê¤¯Â³¤¤¤¿¡£