【第62回全日本模型ホビーショー】開催日:10月12日、13日(11日は業者招待日)会場: 東京ビッグサイト南1、2ホール 東京都江東区有明3-11-1 入場料: 1,200円(当日券) 1,000円(前売り券) ※中学生以下無料

東京マルイは10月11日より東京ビッグサイトにて開催されている第62回全日本模型ホビーショーにて、「P-90+ Ver.LLENN」を公開している。

本製品は「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」に登場する「レン」が使用するピンク色の「P-90」を電動ガンプラスで再現したもの。従来電動ガン スタンダードタイプで販売した仕様から、「P-90+」では初となるドットサイトを搭載、従来タイプのフラッシュハイダーを採用、強化ピストンやメッキコーティングのセクターギアなど、一部メカをリファインしている。

この他ホップアップシステムを搭載、連発/単発の切り替えが可能で、フラッシュライトなどを取り付けられる20mmサイドレールも装備。期間生産品で、対象年齢は18歳以上。また新製品として、装弾数未定だが成形色を合わせた「P90シリーズ用 LLENN射マガジン」を発売予定。

